4 января 2020 года, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ по тел. 8-017-500-41-60.
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«Прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов
01.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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4 января 2020 года, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ
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