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«Прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов

01.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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4 января 2020 года, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ по тел. 8-017-500-41-60.


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4 января 2020 года, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ
 
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