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Они сделали это: китайцы запустили первый скоростной автономный поезд

01.01.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под занавес уходящего года, 30 декабря в Китае состоялся запуск первого автономного скоростного поезд G8811.

Китайское издание Xinhua сообщает, что беспилотный экспресс способен развивать скорость до 350 км/ч.

Китайцы запустили первый скоростной автономный поезд
Презентация нового скоростного поезда была приурочена к дате открытия новой ветки железной дороги, которую подготовили в рамках подготовки к предстоящим Олимпийским играм 2022 года.


На данный момент сообщается, что беспилотный поезд G8811 может автоматически отправляться в путь и совершать остановки, открывать и закрывать двери для посадки пассажиров, а также реагировать на аварийные ситуации и принимать меры для их предотвращения.

Помимо этого, на борту экспресса обеспечена поддержка сигнала 5G, и даже возможность для осуществления беспроводной зарядки телефонов.

В силу того, что железнодорожная ветка прокладывалась при подготовке к Олимпийским играм, планируется, что услугами экспресса воспользуются спортсмены.

Для удобства их проезда и других пассажиров, в вагонах поезда предусмотрена специальная площадка для сноубордистов и лыжников, которые предположительно примут участие в предстоящей Олимпиаде.

Само по себе новое железнодорожное сообщение соединит китайскую столицу Пекин и город Чжанцзякоу.

Расстояние железнодорожной ветки между двумя городами составляет 174 км.

На протяжении пути предусмотрены десять промежуточных станций.
Новая железнодорожная ветка для скоростного поезда была проложена через живописные места, для чего было построено несколько подземных туннелей.

На строительство нового железнодорожного сообщения потребовалось около четырех лет.

Теперь преодолеть путь в 174 километров между двумя китайскими городами можно будет всего за 47 минут, ранее для этого требовалось не менее трех часов.


В настоящее время стало известно, что помимо беспилотных скоростных железнодорожных составов, китайские инженеры приступили к испытаниям «умного» беспилотного метро.

Об этой разработке известно пока лишь то, что поезд в метрополитене будет разгоняться до 120 км/ч и сможет перевозить не менее 2,3 тысячи пассажиров одновременно.


Фото: Pixabay
 
 
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Под занавес уходящего года, 30 декабря в Китае состоялся запуск первого автономного скоростного поезд G8811.
 
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