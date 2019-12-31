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Зеленский порвал стандарт новогоднего обращения

01.01.2020 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский изменил формат традиционного обращения главы государства к гражданам своей страны, показав, каким образом можно донести главные посылы и идею такого послания до населения в третьем десятилетии 21 века.




Зеленский сказал, что не будет рассказывать украинцам сказку о стране, в которой они живут, а предложил каждому ответить на вопрос «Кто я?».

В своем новогоднем поздравлении Зеленский несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.

«В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», - сказал президент Украины.

Он призвал граждан быть единой страной ежедневно: «В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны».

Зеленский отметил, что несмотря на языковые различия или культурные предпочтения «мы одинаково гордимся великими украинцами».

«Перестали ли бы их уважать, узнав за кого на выборах голосовали бы Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к "нормандскому формату"?

«Давайте помнить, что любить Украину — означает любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они ни родились. Мира всем нам!», — закончил свое обращение президент Украины.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский изменил формат традиционного обращения главы государства к гражданам своей страны, показав, каким образом можно донести...
 
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