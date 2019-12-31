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Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?

01.01.2020 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год. Показываем девять фотографий, тишину которых практически можно почувствовать. 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/yanamalinovska 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/max_taranov_71_kayopro 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/sudoplatove 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/vinokurovatanka 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/krasnoe_beautiful 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/ilindmitrii4479 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/juliette_julay 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/teleshi 

Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Фото: instagram.com/natalyarusskih.photo 

Несколько недель назад мы показывали даже более атмосферные фотографии. 

На них запечатлены особенные моменты в жизни людей – здесь подробнее

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В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год....
 
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