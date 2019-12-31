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Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?
Источник материала: СТВ
В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год. Показываем девять фотографий, тишину которых практически можно почувствовать.
Несколько недель назад мы показывали даже более атмосферные фотографии.
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В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год....
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