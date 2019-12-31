Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?

Источник материала: СТВ

В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год. Показываем девять фотографий, тишину которых практически можно почувствовать.



Фото: instagram.com/yanamalinovska



Фото: instagram.com/max_taranov_71_kayopro



Фото: instagram.com/sudoplatove



Фото: instagram.com/vinokurovatanka



Фото: instagram.com/krasnoe_beautiful



Фото: instagram.com/ilindmitrii4479



Фото: instagram.com/juliette_julay



Фото: instagram.com/teleshi



Фото: instagram.com/natalyarusskih.photo

Несколько недель назад мы показывали даже более атмосферные фотографии.