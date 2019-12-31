Власти подняли минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина. Изменятся ли цены в рознице

Источник материала: Tut.by

МАРТ повысил предельные минимальные цены на крепкий алкоголь. Об этом говорится в постановлении ведомства от 31 декабря № 100. Власти также установили новые минимальные цены на крепленые вина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) установлена в размере 71,73 рубля за декалитр безводного спирта.

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов, отпускная цена на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) – 4,89 рубля, розничная цена (с налогом на добавленную стоимость) – 6,47 рубля.

Власти также установили новые минимальные цены на крепленые вина. Это предусмотрено постановление № 101 МАРТ. Документом предусмотрено установление предельной минимальной отпускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 2,99 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-отправления.

Изменятся ли розничный цены на алкоголь?

Предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые установлены в розничной торговле. Соответственно, маловероятно, что вслед за повышением минимальный отпускных цен вырастут цены в магазинах на крепкий алкоголь и плодовые крепленые вина.

В МАРТ ранее отмечали, что формирование цены происходит с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже установленных предельных минимальных цен.

Напомним, с ­­­17 декабря 2018 года в Беларуси начали применять единый уровень торговой надбавки на все виды алкоголя крепостью выше 28%. Новые правила выполняют все владельцы магазинов независимо от форм собственности. При этом в разных торговых объектах уровень единых торговых надбавок с 17 декабря 2018 года может отличаться.