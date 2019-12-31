В Беларуси с 1 января будут списывать штрафы со счетов и карточек должников

В Беларуси с 1 января 2020 года начала работать автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В ней будет собрана информация о неисполненных денежных обязательствах. Обеспечивать их взыскание будут со счетов должника в разных банках. Проще говоря, если за вами числится долг перед государством, то деньги спишут с вашего банковского счета или электронного кошелька, пишет TUT.by .

Новую систему разработали по президентскому указу «О совершенствовании безналичных расчетов» от 16 октября 2018 года №414. Отметим, что ранее банки вели специальную картотеку по должникам к внебалансовым счетам «расчетные документы, не оплаченных в срок». Теперь банкам не нужно их вести.

Как ожидается, новая система позволит исключить случаи многократного взыскания денежных средств со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству. Из других ожидаемых плюсов: система поможет автоматизировать и унифицировать процесс взыскания в бесспорном порядке денежных средств в банках для разных органов взыскания.

Новая система будет также аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков и об их исполнении в едином центре независимо от того, каким банком и с какого счета плательщика осуществлялось списание денег. Как планируется, система позволит оперативно получать необходимую банкам и клиентам информацию.

Взыскивать долги через новую систему смогут: органы государственного контроля; налоговики; таможенники; Министерство финансов, его территориальные и местные финансовые органы; органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; органы принудительного исполнения; органы, ведущие уголовные процессы; иные государственные органы (уполномоченные должностные лица) при реализации своих полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств со счетов в банках (электронных денег из электронных кошельков).

При получении запроса от АИС ИДО банк в течение 15 минут будет отправлять в систему сообщение с информацией о доступной для списания сумме денежных средств на каждом из открытых счетов, в том числе на электронном кошельке. При этом указанная сумма денег будет заблокирована. Это сделано для того, чтобы плательщик не смог ее использовать на иные цели. В дальнейшем с учетом полученной от банка информации АИС ИДО будут направляться платежные инструкции, которые подлежат безусловному исполнению.