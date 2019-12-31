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Дешевого сахара пока не будет. Власти продлили госрегулирование цен на этот товар
Источник материала: Tut.by
Власти продлили госрегулирование цен на сахар до 1 марта. Предельная минимальная розничная цена на этот товар по-прежнему не может превышать 1,5 рубля. Это предусмотрено
Ранее с 1 октября из-за появления в продаже российского сахара, который был зачастую дешевле белорусского, в нашей стране на 90 дней
До введения госрегулирования с 1 октября этого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал
В конце июля в МАРТ
Тогда в МАРТ рассказывали, что Белгоспищепром вносил предложение ввести предельную минимальную цену на сахар.
МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре 2017 года сахар
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Власти продлили госрегулирование цен на сахар до 1 марта. Предельная минимальная розничная цена на этот товар по-прежнему не может превышать 1,5 рубля.
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