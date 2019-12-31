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Дешевого сахара пока не будет. Власти продлили госрегулирование цен на этот товар

01.01.2020 16:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти продлили госрегулирование цен на сахар до 1 марта. Предельная минимальная розничная цена на этот товар по-прежнему не может превышать 1,5 рубля. Это предусмотрено поставновлением МАРТ № 99, которым устанавливаются предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический. Как на импортный, так и на отечественный. 


Фото: pixabay.com

Ранее с 1 октября из-за появления в продаже российского сахара, который был зачастую дешевле белорусского, в нашей стране на 90 дней ввели предельную минимальную розничную цену на этот товар — 1,5 рубля. Ограничение в цене действует по 31 декабря включительно — как на ввезенный, так и на произведенный в нашей стране сахар. Власти решили в 2020 году продолжить регулировать его стоимость.

До введения госрегулирования с 1 октября этого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле. После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал исчезать из продажи. Сейчас по-прежнему его почти нет на полках магазинов. Напомним, в этом году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.

В конце июля в МАРТ отмечали, что вопрос госрегулирования цен на сахар нужно «рассматривать и со стороны заводов, и со стороны людей». «Должно быть принято взвешенное решение, потому что сейчас период повышенного спроса, период заготовок. Мы не должны создать ажиотаж, чтоб население не пострадало», — говорили в ведомстве.

Тогда в МАРТ рассказывали, что Белгоспищепром вносил предложение ввести предельную минимальную цену на сахар.

МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Напомним, в декабре 2017 года сахар включили в список социально значимых товаров.

 
 
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Власти продлили госрегулирование цен на сахар до 1 марта. Предельная минимальная розничная цена на этот товар по-прежнему не может превышать 1,5 рубля.
 
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