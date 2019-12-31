Ким Чен Ын пообещал показать всем новое стратегическое оружие КНДР





Ким Чен Ын на лошади. Фото: kcna.kp





«КНДР не прекратит и будет продолжать разработку стратегического оружия, необходимого для обороны страны, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет ликвидирована и на Корейском полуострове не будет установлен устойчивый мир», – заявил Ким Чен Ын.





belsat.eu Глава Северной Кореи также пообещал вскоре показать всем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР, пишет









«Чем больше США тянут время, делают неясными результаты переговоров КНДР-США, тем более беспомощными они будут перед непредсказуемым ростом мощи КНДР, тем в более отчаянном положении они окажутся», – заявил Ким Чен Ын.





Он также заявил, что не будет в одностороннем порядке выполнять запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпримут никаких мер в ответ.





Ким Чен Ын отметил, что КНДР прекратила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет и закрыла ядерные полигоны, но «США не то что не предприняли действий в ответ, они еще и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас [КНДР. – Ред. Belsat.eu], и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР».





По его словам, если США не изменят свою политику в отношении КНДР, «денуклеаризации КНДР не будет никогда».





Северокорейский «Рождественский подарок» прокомментировал президент США Дональд Трамп, сообщает Fox News.





«Я надеюсь, что его рождественский подарок станет прекрасной вазой. Он мне нравится, я люблю его. Мы ладим. Он представляет свою страну, я представляю свою страну, мы должны делать то, что мы должны делать. Но он подписал контракт, он подписал соглашение. Речь о денуклеаризации», – отметил Трамп.









В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и разработки межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР провести полную денуклеаризацию, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.





На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре того же года в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон «Сохэ» и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки.







