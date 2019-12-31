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Олегу Волчеку вручили две медали

01.01.2020 16:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вв Минске Совет ветеранов отдела КГБ СССР 40-ой общевойсковой армии вручил Олегу Волчеку две медали.



Вручал награды участник войны в Афганистане Сергей Анисько:

-Сегодня мне была предоставлена честь в ознаменование 40-летия сформирования и вступления в боевые действия 40-летию общевойсковой армии торжественно вручить две медали ветерану боевых действий в Афганистане, правозащитнику Олегу Волчеку.

Совет ветеранов отдела КГБ СССР по 40-ой общевойсковой армии посчитал, что Олег Волчек на протяжении всей его трудовой деятельности после службы в армии, с честью выполняет свой гражданский долг в отстаивании прав ветеранов войны в Афганистане. Кроме того, активно выступает за права человека и активно участвует в воспитании патриотического духа среди призывников и является одним из участников, кто разрабатывает концепцию по реформе армии. Особое место в его работе занимают усилия по отстаиванию прав нынешних военнослужащих срочной службы и призывного контингента.

С Олегом мы давно сотрудничаем и все знают, что когда в 2008 году были полностью ликвидированы социальные гарантии ветеранам войны в Афганистане, он первым заявил, что изменения статуса ветерана войны является нарушением соглашения.


Вторая медаль: «В ознаменование 40-летия сформирования и вступления в боевые действия 40 ОА” — за подписью одного из командующих легендарной армии — генерала армии В.Ермакова. И пусть возможные злопыхатели не спешат ёрничать по поводу этого события и строить конспирологические версии, дескать, Волчек не числился в штате 40-й армии, а был в пограничных войсках КГБ. Там, за речкой, мы все, представляющие МО, КГБ, МВД, ПВ, старались как можно эффективнее решить две проблемы: оказать помощь афганскому народу и… выжить. Олег с этим справился достойно!».

– Эти награды для меня – как дань памяти нашей юности, где нашему поколению выпало сложное испытание. Ведь нам было по 18 лет, а приходилось участвовать в таких сложных условиях, что не каждый зрелый мужик бы справился с теми психологическими, физическими нагрузками. Но мы выстояли в этих условиях и каждый проявил мужество и храбрость. Стоит отметить, что против советских воинов противостояли военные формирования моджахедов, где были не только местные жители, но и из других стран, поддерживаемые НАТО. И вот этой силе противостояли юноши, которые только , что закончили школу, – подчеркнул в своем выступлении Олег Волчек.

- К сожалению, сегодня рядовые солдаты, которым чуть больше за 50 лет, проживают жизнь в нищете и в забвении. У многих по вылазили болячки, которые не позволяют полноценно работать, а до пенсии далеко, а здоровье не будет прибавляться. О нас вспоминают только 15 февраля в День вывода войск из Афганистана. А потом ветераны остаются со своими проблемами. Война никогда не заканчивается, поэтому надо все делать, чтобы такого больше не произошло, – резюмировал афганец.
 
Теги: Минск
 
 
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Вв Минске Совет ветеранов отдела КГБ СССР 40-ой общевойсковой армии вручил Олегу Волчеку две медали.
 
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