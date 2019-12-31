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«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. В Бресте год открыла также девчонка. Она родилась в 2 часа 15 минут весом почти 4 килограмма и ростом 53 см. Родители назвали ее Анастасией.
Лидия Обиход, мама:
Инна Лопыко, мама:
Я очень счастлива! Что может быть лучше, как получить под Новый год, когда такой маленький кулечек счастья у тебя на руках?
Новогодние – это и родившиеся 31 декабря. Появился на свет в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – говорят и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе...
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