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«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

01.01.2020 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. В Бресте год открыла также девчонка. Она родилась в 2 часа 15 минут весом почти 4 килограмма и ростом 53 см. Родители назвали ее Анастасией.

«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

Лидия Обиход, мама:
Я была настроена на 24, 25 декабря, Рождество, а тут получилось на другой праздник – на 1 января. Папа у нас кинулся собирать кроватку в новогоднюю ночь. Все счастливы, довольны, что девочка-красавица появилась.

«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

Инна Лопыко, мама:
Нам ставили 31 декабря приблизительную дату родов. Так как первый ребенок пунктуальный, то и второй тоже пунктуальный. Родился также 31 декабря. Родились мы в 10:40.

Я очень счастлива! Что может быть лучше, как получить под Новый год, когда такой маленький кулечек счастья у тебя на руках?

Новогодние – это и родившиеся 31 декабря. Появился на свет в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – говорят и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.

«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

Люди в материале: Лидия Обиход, Инна Лопыко
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе...
 
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