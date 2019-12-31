Шесть стран, более 500 участников и 2000 километров на всех: как в Гродно прошел очередной забег трезвости

Источник материала: Вороновская газета





Шесть лет назад подобной инициативой заинтересовались единицы.

С тех пор количество участников выросло в разы, так что в этом году пробежаться январским утром по лесопарку Пышки решили не только гродненцы, но и представители Туркменистана, Польши, России, Китая и США.









– В прошлом году число участников немного не дотянуло до отметки в 400 человек: остановились на 360. В этом году надеялись, что этот рубеж преодолеем, – рассказал один из организаторов мероприятия, председатель клуба RUN4FUN Алексей Чемоданов.













новогодней ночи оказалось куда больше, чем надеялся Алексей. По итогу, когда была окончена регистрация, список участников составил более 500 человек. Притом дистанция выбрана далеко не символическая: не 500, не 800 и не тысяча метров, а 4,3 километра – для неподготовленных бегунов довольно серьезный вызов. Впрочем, гродненец Денис Халько, представитель команды Гроднооблспорта, справился с этим вызовом на «ура» – итоговое первое место среди мужчин осталось за ним. Вторая строчка покорилась Александру Лянге, представителю RUN4FUN, «бронзовая» ступень пьедестала почета за Павлом Максимовичем. Желающих проверить свой организм послеоказалось куда больше, чем надеялся Алексей. По итогу, когда была окончена регистрация, список участников составил более 500 человек. Притом дистанция выбрана далеко не символическая: не 500, не 800 и не тысяча метров, а 4,3 километра – для неподготовленных бегунов довольно серьезный вызов. Впрочем, гродненец Денис Халько, представитель команды Гроднооблспорта, справился с этим вызовом на «ура» – итоговое первое место среди мужчин осталось за ним. Вторая строчка покорилась Александру Лянге, представителю RUN4FUN, «бронзовая» ступень пьедестала почета за Павлом Максимовичем.







Для тех, кому кросс показался легкой и детской забавой, организаторы подготовили действительно суровое испытание – гиревой марафон. Участники на-гора должны были выдать 2020 поднятий гири – как раз в честь наступившего года. Бегуны же не спешили расходиться, чтобы попытать счастья в новогодней лотерее.

Ну и какой же забег трезвости без памятных медалей? Их получили не только победители, а все участники.







































Виктор МОХАНЬ

Фото: Виталия СКВОРЦОВА https://grodnonews.by/