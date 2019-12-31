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Шесть стран, более 500 участников и 2000 километров на всех: как в Гродно прошел очередной забег трезвости
01.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Шесть лет назад подобной инициативой заинтересовались единицы.
С тех пор количество участников выросло в разы, так что в этом году пробежаться январским утром по лесопарку Пышки решили не только гродненцы, но и представители Туркменистана, Польши, России, Китая и США.
– В прошлом году число участников немного не дотянуло до отметки в 400 человек: остановились на 360. В этом году надеялись, что этот рубеж преодолеем, – рассказал один из организаторов мероприятия, председатель клуба RUN4FUN Алексей Чемоданов.
Желающих проверить свой организм после
Для тех, кому кросс показался легкой и детской забавой, организаторы подготовили действительно суровое испытание – гиревой марафон. Участники на-гора должны были выдать 2020 поднятий гири – как раз в честь наступившего года. Бегуны же не спешили расходиться, чтобы попытать счастья в новогодней лотерее.
Ну и какой же забег трезвости без памятных медалей? Их получили не только победители, а все участники.
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Шесть стран, более 500 участников и 2000 километров на всех: как в Гродно прошел очередной забег трезвости
Шесть лет назад подобной инициативой заинтересовались единицы. С тех пор количество участников выросло в разы, так что в этом году пробежаться январским утром по...
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