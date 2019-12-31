|
Лукашенко объявил благодарность руководителю компании по развитию "Великого камня"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко объявил благодарность руководителю компании по развитию «Великого камня» Ху Чжэну, сообщила пресс-служба главы государства.
"Благодарность президента Беларуси объявлена главному исполнительному директору китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэну. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко", - проинформировали в пресс-службе.
Ху Чжэн удостоен благодарности президента за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории, говорится в сообщении пресс-службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко объявил благодарность руководителю компании по развитию «Великого камня» Ху Чжэну, сообщила пресс-служба главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)