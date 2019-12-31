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Госсекретарь США перенес визиты, запланированные на начало января. Беларусь и Украина пока в графике

01.01.2020 21:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США предположил, что в связи с нападением на посольство США в Ираке его рабочие визиты могут быть перенесены.Напомним, что визит в Минск запланирован на 4 января.

Уже известно, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео перенес официальный визит в Узбекистан, который планировался на 5-6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Узбекистана в Facebook.

Как отмечается, визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности". Других подробностей не сообщается.

Сам Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистана, из-за нападения на посольство США в Ираке.

"Я надеюсь, что все-таки смогу выполнить обязательства. Я направляюсь в Украину, потом в Центральную Азию, а затем на Кипр. Но я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, сотрудников Госдепартамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю", - заявил он.


Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помео посетит Украину. Его визит запланирован на 3 и 4 января. Надо полагать, что коль Помпео все-таки прилетит в Киев, то найдет время и для Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США предположил, что в связи с нападением на посольство США в Ираке его рабочие визиты могут быть перенесены.Напомним, что визит в Минск запланирован...
 
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