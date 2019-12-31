Папа Римский ударил женщину: все детали скандала в Ватикане





РИА Новости





31 декабря на площади Святого Петра в Ватикане собрались верующие, чтобы отпраздновать Новый год. Понтифик вышел к пастве, чтобы поприветствовать. Одна из паломниц схватила Папу Римского за руку, чтобы привлечь его внимание и потянула на себя.





Но Папа Франциск пожелал освободиться и для этого несколько раз ударил женщину по руке. Выражение его лица показывало, что он сильно разозлен. Охранники понтифика поспешили вмешаться в ситуацию.





Позже, во время службы он принес извинения за свою проступок и объяснил, что просто потерял терпение.





"Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", - сказал Папа Римский.





Стоит отметить, что Папа Римский Франциск не любит, когда к нему прикасаются. Ранее уже бывали ситуации, которые приводили в недоумение прихожан.