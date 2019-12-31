ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси подорожали сигареты, некоторые - сразу на 10 копеек. В продаже появились новые марки

01.01.2020 21:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января подорожали многие марки сигарет. Об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам. Некоторые станут дороже сразу на 10 копеек. В продаже также появятся некоторые новые марки сигарет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 января подняла цены на многие марки сигарет. К примеру, Minsk city QS, Minsk capital QS теперь стоят 1,12 рубля, NZ 8, NZ 10, NZ 6 — 1,34 рубля, NZ Safari, NZ Safari 4 — 1,37 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue — 2,65 рубля.

Компания «Табак-инвест» с 1 января в том числе повысила стоимость Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue — до 2,6 рубля, Camel Blue, Camel Yellow — до 2,72 рубля, Winston XS Silver — до 2,95 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» начало продавать сигареты Rothmans Demi Mix 3 in 1 (по 2,5 рубля). Сигареты MONTE CARLO EVO BLUE подорожали на 10 копеек — до 2,4 рубля. Rothmans Demi Mix также станут дороже на 10 копеек (цены вырастет до 2,5 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. Насколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 января подорожали многие марки сигарет. Некоторые станут дороже сразу на 10 копеек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госсекретарь США перенес визиты, запланированные на начало января. Беларусь и Украина пока в графике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика