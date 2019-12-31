ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это лучший Новый год". "Забег трезвости" взорвал Гродно

01.01.2020 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродно прошел "Забег трезвости". Желающих было так много, что организаторы сбились со счета и начали раздавать номера без регистрации. Более 500 человек вышли на тропу здоровья в лесопарке "Пышки". Это шестой "Трезвый забег" и с каждым годом его популярность растет.

"Это лучший Новый год". "Забег трезвости" взорвал Гродно
Цель акции — пропаганда здорового образа жизни.  Маршрут занял 4,3 км.  В забеге приняли участие люди не только из Беларуси, но и из Китая, Туркменистана, Польши,  России, США.  В правилах хоть и указывался возраст участия с 12 лет, в беге участвовали дети и  семилетнего возраста.  Некоторые отцы бежали с колясками. 

Основатель акции поделился зарождением идеи.

— Хотелось придумать что-то для более веселого празднования Нового года. Придумал организовать такое мероприятие, как забег.  Мне говорили люди, что ничего не получится,  не поддержат акцию, не придут. 

Но внутренние  смыслы  подсказывали, что это хорошая альтернатива застольям, гуляньям с употреблением алкогольных напитков. Нашлись люди, которые все-таки поддержали. Это моя жена, это отец Вячеслав,  Евгения Аллилуева.

Они сказали, что придем, пробежим. И пусть в составе пяти человек, но пробежим. На первое мероприятие пришло 50 человек.  С каждым  годом участников становилось больше.

Потом к нам присоединился клуб «Ран4фан», который предложил делать забег профессионально, с медалями, с регистрацией, с фотозоной и призами.

Самое большое достижение  — это то, что к нам в этом году присоединился Минск. Мы родоначальники "Пробега трезвости", идею подхватывают другие города, и это не может не радовать. Их собралось  35 человек. 

Некоторые люди уже не первый год участвуют в забеге, было много тех, кто пришел впервые. Одни выступают за здоровый образ жизни, хотят начать год с хорошего старта, другие — пришли ради тусовки и развлечения.

Кстати, мужчины с колясками тренировались с лета, и поэтому без труда преодолели дистанцию.

Дистанцию преодолели все.  Новички шли пешком, но до финиша дошли. Участников сопровождала бригада скорой помощи.  К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. 

После пробежки люди отмечали прилив сил и энергии. Многие переосмыслили жизнь  и решили начать подъём с нового, чистого листа.  Звонили родным и близким, делились эмоциями. В толпе слышались фразы, что это лучший Новый год, лучшее начало, лучшие новые знакомства.  

— Бежишь по лесу, вдыхаешь чистый воздух, где-то даже слышно пение птиц и  веришь, что ты наполнен энергией на весь следующий год. На финише встречают друзья и родные, чувствуешь себя победителем, чувствуешь прилив сил. 

Спонсором забега выступила компания Instinctools.  Общее руководство организацией пробега  осуществлялось координатором пробега Гродненской епархии Павлом Касперов ем. 
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно прошел "Забег трезвости". Желающих было так много, что организаторы сбились со счета и начали раздавать номера без регистрации. Более 500 человек вышли на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж за богатейшего человека планеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика