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"Это лучший Новый год". "Забег трезвости" взорвал Гродно
Источник материала: Партизан
В Гродно прошел "Забег трезвости". Желающих было так много, что организаторы сбились со счета и начали раздавать номера без регистрации. Более 500 человек вышли на тропу здоровья в лесопарке "Пышки". Это шестой "Трезвый забег" и с каждым годом его популярность растет.
Цель акции — пропаганда здорового образа жизни. Маршрут занял 4,3 км. В забеге приняли участие люди не только из Беларуси, но и из Китая, Туркменистана, Польши, России, США. В правилах хоть и указывался возраст участия с 12 лет, в беге участвовали дети и семилетнего возраста. Некоторые отцы бежали с колясками.
Основатель акции поделился зарождением идеи.
— Хотелось придумать что-то для более веселого празднования Нового года. Придумал организовать такое мероприятие, как забег. Мне говорили люди, что ничего не получится, не поддержат акцию, не придут.
Но внутренние смыслы подсказывали, что это хорошая альтернатива застольям, гуляньям с употреблением алкогольных напитков. Нашлись люди, которые все-таки поддержали. Это моя жена, это отец Вячеслав, Евгения Аллилуева.
Они сказали, что придем, пробежим. И пусть в составе пяти человек, но пробежим. На первое мероприятие пришло 50 человек. С каждым годом участников становилось больше.
Потом к нам присоединился клуб «Ран4фан», который предложил делать забег профессионально, с медалями, с регистрацией, с фотозоной и призами.
Самое большое достижение — это то, что к нам в этом году присоединился Минск. Мы родоначальники "Пробега трезвости", идею подхватывают другие города, и это не может не радовать. Их собралось 35 человек.
Некоторые люди уже не первый год участвуют в забеге, было много тех, кто пришел впервые. Одни выступают за здоровый образ жизни, хотят начать год с хорошего старта, другие — пришли ради тусовки и развлечения.
Кстати, мужчины с колясками тренировались с лета, и поэтому без труда преодолели дистанцию.
Дистанцию преодолели все. Новички шли пешком, но до финиша дошли. Участников сопровождала бригада скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
После пробежки люди отмечали прилив сил и энергии. Многие переосмыслили жизнь и решили начать подъём с нового, чистого листа. Звонили родным и близким, делились эмоциями. В толпе слышались фразы, что это лучший Новый год, лучшее начало, лучшие новые знакомства.
— Бежишь по лесу, вдыхаешь чистый воздух, где-то даже слышно пение птиц и веришь, что ты наполнен энергией на весь следующий год. На финише встречают друзья и родные, чувствуешь себя победителем, чувствуешь прилив сил.
Спонсором забега выступила компания Instinctools. Общее руководство организацией пробега осуществлялось координатором пробега Гродненской епархии Павлом Касперов ем.
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В Гродно прошел "Забег трезвости". Желающих было так много, что организаторы сбились со счета и начали раздавать номера без регистрации. Более 500 человек вышли на...
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