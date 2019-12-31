Гонконг протестует: более 1 млн человек приняли участие в акции

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kommersant.ru Всего в городе проживает около 7,5 млн человек. Манифестации продолжаются в специальном административном районе полгода, пишет

«По нашим оценкам, к 18:15 (13:15 мск), мы убеждены, количество людей, принявших участие в сегодняшнем марше, превысило количество участников демонстрации 9 июня, в которой приняло участие более 1,3 млн человек»,— говорится в сообщении организаторов. До этого самая многочисленная акция состоялась в июне.









Полиция вновь применила слезоточивый газ против протестующих. Во время акции были разбиты витрины магазинов, подожжено несколько банкоматов, возведены на дорогах баррикады. По оценкам правоохранительных органов, в акции приняли участие не более нескольких десятков тысяч протестующих. Более 400 человек были задержаны.

Напомним, изначальной причиной протестов стал закон об экстрадиции. Несмотря на отмену законопроекта, протесты продолжились. Их участники требуют расследования действий силовиков во время акций, отставки главы администрации Гонконга и проведения реформы избирательного права.



