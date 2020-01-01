В России ввели электронные трудовые книжки. А когда они появятся в Беларуси?

Источник материала: Tut.by

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов, пишет lenta.ru. Соответствующий пакет законов вступил в силу в среду, 1 января, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теперь работодатели смогут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не по почте, как это было ранее.

При этом работник сможет либо оставить старый документ, либо получить новую электронную трудовую книжку. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это позже. Однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.

В декабре сообщалось, что использование трудовых книжек в электронном виде считают полезным 43 процента россиян, 35 процентов не одобрили нововведение.

Напомним, в Беларуси ранее власти анонсировали , что с 2020 года намерены внедрять электронные трудовые книжки (заняться подготовкой проекта нормативно-правового акта).

В 2018 году в Беларуси внесли изменения в персонифицированный учет государственного соцстрахования, а в нынешнем — продолжили «оцифровывать» трудовую книжку.

— Мы расширили поля для заполнения, которые есть в трудовой книжке. Это еще один шаг к автоматизации этого учета. Мы теперь будем иметь наименование профессий и должностей служащих, и при этом эти наименования, раз мы говорим об автоматизации, будут оцифрованы, — рассказывала в сентябре этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация уже в октябре текущего года придет в персонифицированный учет. Таким образом, трудовая деятельность человека расширится информационно, и этот фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован.