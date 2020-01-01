Театральный обозреватель TUT.BY советует лучшие спектакли января

Источник материала: Tut.by

Ну что, доели новогодние салаты? Год можно начать с театра, а театральный год — хоть с бала, хоть с детского новогоднего представления, хоть с одного из документальных спектаклей. Тем более, обозреватель AFISHA.TUT.BY Елена Мальчевская уже подобрала из январской афиши варианты на все случаи жизни. За вами — определиться с выбором и купить билет.

Обратите внимание: спектакли в обзоре расположены не в хронологическом порядке.



Фото: facebook.com/grusha.gle

Когда: 23 января, 19.00 Где: Купаловский театр Сколько: от 15 до 20 рублей

Дебютный спектакль режиссера Романа Подоляко по книге Андруся Горвата «Радзіва „Прудок“» стал абсолютным хитом Купаловского театра. В январе Подоляко выпускает новую работу — «Першы». Кажется, не менее искреннюю, чем «Радзіва „Прудок“». «Першы» — это документальный спектакль, где актеры рассказывают реальные истории из детства: иногда свои, иногда с просторов интернета, а иногда зрительские. К слову, рассказы о своем детстве можно было присылать, когда команда работала над спектаклем. Всех их объединяет одна тема — наше самое первое в жизни столкновение с чем-то значительным (любовь или насилие) или вроде бы непримечательным (обед в детском саду). Шансов не узнать себя в рассказанном у публики не будет. Кстати, обратите внимание, что осталось совсем немного билетов только на один из январских показов. В случае чего — скорее берите квитки на февраль.



Фото: facebook.com/niabiosy

Когда: 4 и 5 января Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3) Сколько: вход бесплатный, по пригласительным, которые можно получить за два часа до спектакля

Перед Рождеством у столичных зрителей есть уникальный шанс увидеть один из белорусских культурных символов — батлейку. Фестиваль «Нябёсы» объединил коллективы, которые работают в традиции белорусского народного театра кукол. В этом году в фестивале примут участие девять театров из разных городов Беларуси. Например, один из самых распространенных батлеечных сюжетов — историю о царе Ироде — можно будет увидеть в исполнении театров из Могилева, Минска, Мира, Ракова.



Фото: facebook.com/diafilm.live

Когда: 14 января, 19.00 Где: Культурный центр «Корпус» (пр. Машерова, 9, корпус 8) Сколько: от 15 до 25 рублей

Отпраздновать Старый Новый год можно и с проектом «Диафильм live». Дать четкое жанровое определение этому проекту достаточно сложно. Сами создатели говорят, что «Диафильм live» — это аудиовизуальное действие, в котором есть элементы и спектакля, и концерта. Фактически команда в теплой ламповой атмосфере озвучивает хорошо знакомые многим с детства диафильмы. Для староновогоднего «голубого огонька» собрали специальную программу из самых популярных: русская народная сказка «Снегурочка», «Робот, которому захотелось спать» Джанни Родари, «Басни дедушки Крылова» и другие.



Фото: artcorporation.by

Когда: 28 января, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 21,50 рублей

В январской афише — один из самых необычных документальных проектов современного белорусского театра. Это биографический спектакль о судьбе самобытной художницы Алены Киш. Алена Киш ходила по деревням и за еду расписывала настенные ковры своеобразными сюжетами: в райском саду, дева на водах, письмо любимому. В спектакле вы не увидите ни одной ее работы, но это сознательный режиссерский ход Александра Марченко. «Прымітывы» — монтаж биографических материалов, собранных создателями спектакля: видео из ее родных мест, дневники односельчанина. Спектакль предваряют высказывания и размышления известных белорусов об Алене Киш. В одном из них есть фраза: «Если у нее был талант, который из нее пер… то это ужасно…». В «Прымітывах» как раз объясняют почему.



Фото: Станислав Вигдорчик

Когда: 3, 4, 11 и 12 января, 11.00 и 14.00 Где: Белорусский государственный театр кукол Сколько: 12 рублей

Думаете: на какой спектакль сходить с детьми в праздники? Беспроигрышный вариант и одна из самых ярких новогодних премьер — «Дюймовочка» в Белорусском государственном театре кукол. В самой «Дюймовочке», конечно, никакого праздничного антуража нет. Но если вы выберете один из показов до Рождества, то перед спектаклем попадете на веселый утренник с энергичными танцами и селфи у елки. А сказка в оригинальном режиссерском прочтении Екатерины Ложкиной-Белевич немногословно, но очень убедительно рассказывает, как Дюймовочка, которую все называют «моя», пытается стать не чьей-то, а собой. Кроме трактовки спектакль наверняка впечатлит работой художника Марины Завьяловой и видеопроекциями Егора Лаврова (чего стоят только танцы жуков). Ну и, конечно, музыкой фронтмена группы «НагУаль» Леонида Павлёнка.



Фото: предоставлено организаторами

Когда: 25 января, 19.00 Где: Концертный зал «Минск» Сколько: от 49 до 249 рублей

Одним из самых ярких гастрольных событий января станет приезд в Минск Сергея Маковецкого с моноспектаклем «Неслучайная встреча». И в кино, и в театре ему посчастливилось поработать у очень разных режиссеров и в очень разноплановых ролях. Стоит сказать «Маковецкий» — и кто-то из зрителей вспомнит криминального авторитета из черной комедии Алексея Балабанова «Жмурки», а у кого-то перед глазами появится Евгений Онегин из одноименного спектакля Римаса Туминаса. В моноспектакле «Неслучайная встреча» актер расскажет о том, какие работы и режиссеры особенно запомнились ему. Кроме этого он покажет редкие кадры из короткометражных фильмов, а еще прочтет монологи из спектаклей и стихи.



Фото: bolshoibelarus.by

Когда: 13 января, 20.30 Где: Большой театр оперы и балета РБ Сколько: 40−180 рублей

Старый Новый год в белорусском Большом театре по традиции встретят на балу. В этот раз его темой станет кино, и гости смогут увидеться с Чарли Чаплином или поучаствовать в конкурсе двойников известных актеров и персонажей. Репетиции, где участники бала учатся танцам, уже на финальном этапе. Но если вы не попали на них, это не повод расстраиваться. Даже не готовым танцевать мазурку скучно не будет. Гостей ждет концерт и самые разные развлечения: например, можно понаблюдать, как готовиться мороженое, или узнать у предсказательницы, что ждет тебя в будущем. А вот дресс-код придется соблюсти вне зависимости от того, собираетесь ли вы танцевать: дам ждут в вечерних платьях в пол, кавалеров — в смокингах или костюмах.



Фото: theatrehd.ru

Когда: 26 и 29 января Где: VOKA CINEMA by Silver Screen (ул. Петра Мстиславца, 11) Сколько: от 20 рублей

Настоящие театралы вряд ли пропустят спектакль Иво ван Хове на экране TheatreHD. Иво ван Хове — один из тех режиссеров, за чьими работами пристально следит европейский зритель. Его прославили авангардные решения классических пьес, среди которых, например, «Три сестры» и «Гедда Габлер». Минские зрители смогут увидеть (а 26 января и обсудить в Театральном клубе) как раз классику: работу Иво ван Хове с античной драматургией. Режиссер объединил две пьесы Еврипида — «Электра» и «Орест», — сделав главным героем этой трагедии месть, которая может захватить душу каждого из нас также сильно, как когда-то захватывала героев древнегреческих мифов.

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