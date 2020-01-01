Январские пенсии и пособия некоторым белорусам выплатят досрочно

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» выплатит некоторым белорусам январские пенсии и пособия досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходятся на праздничные дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске, к примеру, с 3 января будут выплачивать пособия и пенсии за 5 и 7 января. С 5 января деньги можно будет получить в дежурных отделениях почтовой связи в столице.

В Брестской области городские почтовой отделы связи будут с 4 января выплачивать пособия и пенсии за 5 января, а с 6 января - за 6 и 7 января. Сельские объекты почтовой связи в Брестской области с 3 января будут выплачивать деньги за 5 января, а с 4 января - за 6 и 7 января.

Посмотреть график досрочных выплат можно на сайте "Белпочта".