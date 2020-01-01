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Январские пенсии и пособия некоторым белорусам выплатят досрочно

01.01.2020 23:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белпочта» выплатит некоторым белорусам январские пенсии и пособия досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходятся на праздничные дни. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске, к примеру, с 3 января будут выплачивать пособия и пенсии за 5 и 7 января. С 5 января деньги можно будет получить в дежурных отделениях почтовой связи в столице.  

В Брестской области городские почтовой отделы связи будут с 4 января выплачивать пособия и пенсии за 5 января, а с 6 января - за 6 и 7 января. Сельские объекты почтовой связи в Брестской области с 3 января будут выплачивать деньги за 5 января, а с 4 января - за  6 и 7 января. 

Посмотреть график досрочных выплат можно на сайте "Белпочта". 

 
Теги: Минск
 
 
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«Белпочта» выплатит некоторым белорусам январские пенсии и пособия досрочно. Это связано с тем, что дата выдачи денег приходятся на праздничные дни.
 
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