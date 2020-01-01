Праздничная акция и подарки: самое время приобрести квартиру в комплексе «Минск Мир»

Источник материала: Виртуальный Брест

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Новогодняя ночь позади, но новогоднее настроение осталось! Нам по-прежнему хочется волшебства и чуда. А что может быть чудеснее, чем исполнение заветной мечты? Словом, самое время стать владельцем столичной квартиры! Тем более, что в комплексе «Минск Мир» именно сейчас проводится праздничная акция – квартиры можно приобрести на особых новогодних условиях. Еще один приятный сюрприз – это великолепный новогодний подарок от застройщика, который ждет всех, кто заключит договор на приобретение квартиры до 5 января! Верить нужно в самые смелые мечты, ведь с длительной рассрочкой от застройщика даже мечта о собственной квартире может стать реальностью!

За минувший год благодаря 10-летней рассрочке владельцами квартир в крупнейшем строительном проекте Европы – в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» стали тысячи семей. И у каждого есть возможность присоединиться к тем, кто выбрал местом для будущей счастливой жизни самый большой и современный комплекс белорусской столицы, ведь праздничная акция делает эту возможность еще более реальной и близкой!

Привлекает людей как доступность рассрочки, которую могут позволить себе практически все семьи со стабильным доходом, так и понятность этого финансового инструмента.

Судите сами: чтобы купить квартиру, достаточно внести сумму от 30% ее стоимости, а остальные платежи совершать ежемесячно равными долями в течение выбранного срока рассрочки. Кстати, для оформления договора покупки жилья в рассрочку нужен только паспорт и сумма на первоначальный взнос. Ни процентов, ни справок о доходах, ни поручителей, ни долгого ожидания решения. Рассрочку предоставляет непосредственно застройщик.

К слову, даже проблему первого взноса вполне можно решить – сумму до 40 тысяч рублей готов прокредитовать банк-партнер по специальной программе , и оформить кредит можно прямо в отделе продаж «Дана Холдингз».

Конечно, если вы не любите ждать, то можно купить жилье сразу и тем самым получить существенные скидки. При этом оплатить квартиру можно как собственными, так и кредитными средствами.

Есть варианты и покупки жилья в кредит благодаря партнерским программам с ведущими банками. В первый год ставка по кредиту в АСБ «Беларусбанк» составит 4,99% годовых, а по программе «БПС-Сбербанка» – 6,99% первые два года. Кредиты предоставляются на срок до 20 лет и на сумму до 90% стоимости жилья.

Выбор за вами!

А выбор квартир в комплексе «Минск Мир» огромен – в продаже более двух десятков домов в семи строящихся кварталах. У каждого дома комплекса «Минск Мир» - свой характер, своя индивидуальность. Но есть и общие черты – и это преимущества проектов компании «Дана Холдингз», которые и делают предложения застройщика особенно интересными!

Дизайнерское лобби – непременный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир». И это не просто красивый и просторный вестибюль, а четко организованное пространство для максимального комфорта – стойка консьержа,

зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Есть также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.





















Дизайнерское лобби – непременный атрибут всех домов комплекса «Минск Мир»

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. Сколько бы этажей ни было в здании, подняться даже на самый верх – дело нескольких секунд. При этом в некоторых домах буду установлены панорамные лифты – а это придает жилому зданию особый стиль и шарм.









В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS





В некоторых домах один из трех скоростных лифтов OTIS будет панорамным!

Особое внимание – инсоляция помещений, поэтому в квартирах применяется панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы. Света и воздуха будет много в каждой комнате! Важный нюанс – даже самые небольшие по площади квартиры-студии имеют не менее двух проемов – оконный и балконный!













Благодаря панорамному остеклению света и воздуха будет много в каждой комнате!

И, конечно, свободная планировка – благодаря этому хозяева квартир имеют возможность создать именно то пространство, которое им нужно, и самостоятельно определить количество и размеры комнат в своем жилье.

В целом многофункциональный комплекс «Минск Мир» – это особый и ни на что не похожий новый район белорусской столицы. Поражают не только его размеры – не случайно «Минск Мир» признан самым масштабным комплексом Европы . И даже не то, что это по-настоящему европейский, самый современный архитектурный проект.

Главное, что весь комплекс – это тщательно продуманная организация жилого пространства. Принцип «город в городе» подразумевает, что вся необходимая для жизни современного человека инфраструктура будет здесь же, что называется, в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, а также международный медицинский центр. В каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки.





Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» - это «город в городе», в котором будет все необходимое для комфортной жизни





В квартале будет построена школа с бассейном









Площадки для спорта, игр и отдыха

Внутренняя территория кварталов будет свободна от движения машин. При этом автовладельцам можно будет легко припарковать свои автомобили на многочисленных открытых парковках по периметру кварталов или на многоуровневых крытых паркингах. Первый из них уже был введен в эксплуатацию в уходящем году и многих поразил своими размерами и продуманными технологиями – девять этажей и умная система доступа и хранения автомобилей.





Действующий многоуровневый крытый паркинг

Комплекс расположен практически в центре столицы, при этом в его границах будут находиться две новые станции метро, а также многочисленные остановки наземного транспорта – на всех основных магистралях, проходящих через комплекс.





В границах комплекса «Минск Мир» будут находиться две новые станции метро, а также многочисленные остановки наземного транспорта

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который призван на основе цифровых технологий привлечь значительный инвестиционный капитал различных стран мира, стать мостом между финансовыми потоками Запада и Востока. А еще способствовать созданию тысяч прямых и косвенных рабочих мест как в Минске, так и по всей Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» уже в скором будущем смогут пешком добираться до офисов своей престижной и любимой работы.





Международный финансовый центр Minsk World

А любимым местом семейного досуга несомненно станет крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» – с многочисленными магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

Важен и экологический аспект – в самом центре комплекса «Минск Мир» будет разбит огромный современный парк, который призван стать зеленым поясом всей застраиваемой территории. Его площадью составит 10 гектаров, и это тоже будет современная интерпретация городского парка, в котором предусмотрены все ожидаемые функции – места для отдыха и прогулок с животными, детские и спортивные площадки, аттракционы, фонтаны и скульптурные композиции.

Кстати, наслаждаться красотой парка можно будет и во время велопрогулок –удобные велодорожки свяжут все кварталы комплекса «Минск Мир» в единый «велокомплекс».

Словом, в комплексе «Минск Мир» все продумано до мелочей для вашей комфортной, активной и счастливой жизни! И в Новый год можно войти с новым домом – современным, уютным, комфортным. Если есть желание сделать для себя и своей семьи самый главный новогодний подарок, не надо откладывать праздник!

Как не стала откладывать Анфиса Терских вместе с супругом – в начале декабря ребята сыграли свадьбу, и уже до Нового года успели заключить договор на покупки квартиры в комплексе «Минск Мир»! Познакомились молодые люди на работе – вместе разрабатывают мобильные приложения в ООО «Ваймикс» - резиденте Парка высоких технологий. Продвинутые и современные, они решили и совместную жизнь строить в самом новом и технологичном комплексе Минска!





Анфиса Терских

– Так получилось, что мы параллельно рассматривали много разных вариантов, но особенно нас привлекла возможность купить квартиру в длительную рассрочку, которую предлагает «Дана Холдингз». Мы семья молодая, у нас множество планов, а вот достаточного капитала, чтобы купить квартиру единовременным платежом, мы еще, конечно, не скопили. Поэтому нас привлекла рассрочка, а в комплексе «Минск Мир» на нее самые выгодные условия. И мы постарались поторопиться, чтобы не упустить эту возможность! – улыбается Анфиса.

Семья выбрала несколько вариантов квартир площадью от 60 метров. Но окончательное решение сделали в пользу просторной квартиры в 90 «квадратов» в доме «Пекин» – это квартал «Чемпионов». Опять же, определиться помогла политика компании «Дана Холдингз», которая готова устанавливать особые цены для многодетных семей и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене. И молодая семья получила существенную скидку, ведь 2007 году в Лодзи Анфиса Терских стала серебряным призером чемпионата мира по каратэ!





Анфиса Терских с семьей выбрала квартиру в доме «Пекин»

– В спорт меня привели родители. И я занималась в свое удовольствие, пока однажды мама не произнесла фразу о том, что тренер в меня не верит. Для меня эти слова стали вызовом. Я никому об этом не говорила, но у меня появилась цель доказать, что я что-то могу. Наверное, только благодаря этой мотивации я и стала серебряным призером чемпионата мира. Каратэ научило меня преодолевать трудности. Соперничество на татами закаляет силу воли и заставляет понять, что ты всегда будешь жить в состоянии конкуренции, – рассуждает девушка.

Семья просчитала, на сколько лет взять рассрочку, спрогнозировала, во что обойдутся ежемесячные платежи и с каких доходов их уплачивать – и решилась на покупку!

– Есть планы на накопления, чтобы после сдачи дома сделать ремонт. Мы много работаем, и в отпуск выбираемся редко. Но рассматривая длительную рассрочку, поняли, что это наиболее удобно, ведь нам даже не придется отказываться от многих приятных вещей. Например, мы очень любим путешествовать, и рассрочка не помешает нам периодически выбираться в поездки. Вместе мы справимся! – уверена Анфиса.

Покупательница рассказала, что понравились также гибкие условия рассрочки – при необходимости срок можно в любой момент сократить.

– Но нам было еще важно и расположение квартиры. Нам импонирует свободная планировка квартир плюс очень нравится, что во всех домах комплекса «Минск Мир» французские либо панорамные окна. Это лично для меня – мечта! Мне очень хотелось, чтобы было много окон, и в нашей квартире окна выходят на три стороны света. Солнце в ней будет целый день! Наш дом «Пекин» сдается через два года, но мы готовы подождать, чтобы наша мечта осуществилась! – призналась Анфиса Терских.

Смелее идите навстречу своим мечтам!