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Почему он не звонит? Психолог о том, с чем на самом деле связано демонстративное безразличие мужчины

02.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка, многие сталкивались в отношениях со своим партнером с таким феноменом как «демонстративное равнодушие». Еще совсем недавно это был человек, воплощавший в себе все качества мужчины мечты: внимательный, заботливый, предупредительный. Всегда оказывал знаки внимания, интересовался, как прошел у вас день, или мог просто, позвонив среди рабочего дня, поделиться новостями, сделать комплимент, сказать что-то приятное. Но вдруг неожиданно всё изменилось.


На экране мобильного его имя перестает высвечиваться с прежней, завидной регулярностью. В ответ на свои звонки вы слышите «сухость» в голосе, разговор быстро сворачивается по его инициативе, а предложения о совместном отдыхе или свидании давно перестали поступать. Вы начинаете терзаться в догадках и предположениях, ломая голову над вопросом: что случилось? Об этом рассказывает сайт Redsale.by

Рассмотрим несколько возможных вариантов такого демонстративного равнодушия вместе с психологом Алексеем Белоцерковцом.


«Контрастный душ»

Вы склонны аккуратно подпускать к себе нового, малознакомого мужчину и не торопитесь к ускоренному переходу к близким отношениям. Но уже успели наткнуться на проблему, столкнувшись с подчеркнутым равнодушием на начальном этапе отношений?

Будьте внимательнее, такие приемы нередко используют современные «казановы» и пикаперы. Такое поведение становится своеобразным контрастным душем для психики, заставляя женщину идти на уступки и более активно подтверждать свою симпатию, чтобы избежать дальнейшего охлаждения и удержать мужчину. Нередко этот прием используется лишь с одной целью — быстрее попасть в вашу постель.

«Наказание»

А случается и так, что вроде бы как пара вы прекрасно ладите, и нет никаких сомнений в его чувствах, но такое впечатление, что партнер пошел на «резкий разворот» и демонстрирует холод и неприступность. Нередко поведение мужчины меняется не в лучшую сторону через некоторое время после ссоры. Чего демонстративным равнодушием пытается добиться ваш партнер?

Обычно это — вариант наказания. Психологи давно пришли к выводу, что показательное игнорирование — одна из форм психологического насилия. Это манипулятивные действия, направленные на достижение цели с помощью подавления воли партнера. Проще говоря: подчинение и наказание, направленное на подталкивание партнера к нужному для манипулятора поведению.


Страх эмоциональной близости

Встречается и другой жизненный сценарий: ваш партнер почувствовал, что между вами начинают формироваться очень близкие, теплые и доверительные отношения, которые его пугают. Ему кажется, что он не готов к глубоким чувствам, которые делают его уязвимым, и он старается избежать эмоциональной близости.

Нередко это происходит с человеком, в жизни которого уже был опыт отношений, основанных на сильных чувствах и глубокой душевной близости, которые закончились болезненным расставанием. Теперь он боится еще раз пережить такую же душевную боль и действует упреждающе. Отвергая эмоциональное сближение с партнером, у такого человека создается иллюзия контроля ваших отношений и ситуации в целом.

Провокация

Порой бывает, что в отношениях между партнерами настолько идеальная тишь да гладь, что у мужчины возникает желание спровоцировать женщину на яркий выброс эмоций, более активное выражение своей любви. И тогда в ход также может быть пущено демонстративное равнодушие. Женщине начинает казаться, что у него кто-то появился, или что мужчина ее разлюбил, и она пускает в ход все, на что способна. Это — тоже вариант психологической манипуляции.


Совет психолога:

— Что же делать в ситуации, когда по отношению к вам демонстрируют нарочитое равнодушие? Во-первых, «сломать игру» — не выказывать ту реакцию, на которую вас провоцируют. Во-вторых, демонстративное равнодушие теряет всякий смысл после откровенного разговора. Деликатно дайте понять партнеру, что не приемлете манипуляции, но всегда готовы к конструктивному диалогу и честному обсуждению возникших проблем, основанному на искренности и взаимном уважении.

 
Теги: Новости
 
 
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Рассмотрим несколько возможных вариантов вместе с психологом Алексеем Белоцерковцом.
 
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