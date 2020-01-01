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На какие интересные случаи выезжали минские спасатели в прошлом году

02.01.2020 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тройное ДТП, тонущая в болоте пенсионерка, пожары в общежитиях…

На какие интересные случаи выезжали минские спасатели в прошлом году
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 На какие интересные ЧП выезжали столичные спасатели в 2019 году, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости» в Минском городском управлении МЧС.

Пожар в общежитии МГЛУ

Причина — неосторожное обращение с огнем.

7 февраля около полуночи на первом этаже общежития № 3 от МГЛУ, расположенного на пр. Машерова, сработала пожарная сигнализация. Следом на «101» поступило сообщение: замечен дым на 12-м этаже.


Прибыв на место, спасатели провели разведку и выяснили, что в мусороприемной камере загорелся пластиковый мусорный контейнер. Дым распространился по мусоропроводу аж до 13-го этажа. Пожарные начали экстренную эвакуацию студентов, которых было 1 141 человек, 341 из них — иностранцы. Уже через 10 минут работники МЧС потушили огонь. Жители общежития после проветривания помещений смогли вернуться в свои комнаты. За медицинской помощью обратились всего трое: два гражданина Туркменистана, студенты 1-го и 2-го курсов; один первокурсник белорус. Все они были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

Пожар на ул. Гурского

Причина — брошенный окурок

21 апреля загорелась лоджия в квартире на шестом этаже дома № 35 на ул. Гурского. Прохожие увидели, как из окон валит густой черный дым, и вызвали МЧС. Бойцы проникли в жилище и забрали оттуда 26-летнюю девушку и ее 6-летнюю дочку. Они, благо, не пострадали. Помимо них из подъезда эвакуировали еще 12 человек, в том числе пятеро детей.

Спасение из задымленной кабины лифта

Причина — короткое замыкание электропроводки

6 сентября в машинном отделении лифта на 13-м этаже Института экономики НАН Беларуси загорелась электропроводка. До приезда подразделений МЧС из здания самостоятельно вышли 50 человек. На «101» позвонила взволнованная женщина и сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1–2-го этажей застряли шесть человек и они задыхаются от дыма, проникшего внутрь. Воспользовавшись специальным оборудованием, пожарные вскрыли кабину и доставили пострадавших на свежий воздух. Четверым из них понадобилась медицинская помощь из-за отравления продуктами горения.

Утопающая в Лошице

Днем 30 сентября спасателям поступило сообщение от мужчины, увидевшего через бинокль женщину, застрявшую в болотистой местности на реке Лошице и просившую о помощи. Примерный ориентир — напротив 27-го дома на ул. Чижевских. Прибывшие на место работники МЧС нашли женщину и вытащили ее на берег, затем передали скорой. После осмотра медики констатировали: с пострадавшей все в порядке, госпитализация не нужна. Но как же 60-летняя пенсионерка попала в такую непростую ситуацию? Оказалось, она решила сократить путь до дома… через болото. Примерно в 10 м от берега поняла, что выбраться не может. Хорошо еще, что мужчина с биноклем в тот день смотрел в верном направлении.


Тройное ДТП на пр. Независимости

Утром 7 октября на пр. Независимости столкнулись сразу три авто — «Мазда 6» 2003 г. в., «Форд Мондео» 1997 г. в. и «Мерседес Е200» 2008 г. в. Из «Форда» спасатели с помощью специального инструмента достали погибшего водителя, а также пассажира, которого госпитализировали с черепно-мозговой травмой легкой степени тяжести, сочетанными травмами, переломом правой голени, резаной раной левой кисти, закрытой травмой грудной клетки. Медицинская помощь потребовалась и пострадавшему водителю «Мерседеса».

Еще один пожар в общежитии. На этот раз Минского моторного завода на ул. Ангарской, 4/1

Причина — короткое замыкание электропроводки холодильника

6 ноября в 23:26 очевидцы сообщили на «101» о ЧП в общежитии № 3 Минского моторного завода. Когда на место примчались подразделения МЧС, балкон на 7-м этаже уже был охвачен открытым пламенем. Спасатели немедленно пробрались в блок № 68, где и начался пожар. Оттуда освободили женщину. Медики забрали ее в больницу с ожогами тела 1-й и 2-й степеней (20 %) и термоингаляционной травмой.

Из здания огнеборцы эвакуировали 150 человек (среди них 20 детей).

Пожар на ул. К. Либкнехта

Причина — неосторожное обращение с огнем во время курения

22 декабря в 03:59 в Центр оперативного управления МЧС позвонили жильцы дома № 84/1 на ул. К. Либкнехта и рассказали, что из квартиры на 2-м этаже валит дым. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что в одной из трех комнат жилища горели матрас и другие вещи. Нетрезвых хозяев — мужчину и женщину — вытащили на свежий воздух. Из квартиры этажом выше спасатели, используя маски для спасаемых, вывели родителей с 8-месячным малышом на руках. Его, а также соседей скорая доставила в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения». Известно, что мужчина пролежал там еще какое-то время, а вот его спутница, которую почти сразу же отпустили из медучреждения, направилась продолжать веселье, но уже у знакомых.
 
Теги: Минск
 
 
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Тройное ДТП, тонущая в болоте пенсионерка, пожары в общежитиях…
 
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