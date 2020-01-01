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Парень купил кольцо и три года прятал от любимой. Он хотел превратить помолвку в романтический фильм

02.01.2020 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В твиттере стал популярным рассказ продюсера о помолвке с его любимой, и люди растроганы. Просто молодой человек ухитрился сделать девушке предложение так, будто они — герои фильма. Всего-то понадобилось кольцо, капелька находчивости и немного терпения.


Илан Гейл, писатель и продюсер из Лос-Анджелеса, опубликовал ставший виральным тред в твиттере 21 декабря. По словам американца, три с половиной года назад они с его подругой Молли уже встречались на протяжении порядка восьми месяцев и были сильно влюблены друг в друга. Во время путешествия в Сиэтл парочка как-то забрела в магазин винтажных ювелирных украшений, где девушке приглянулось кольцо с изумрудом.

— Она взглянула на меня и сказала: «Если ты когда-нибудь решишь сделать мне предложение, попытайся найти кольцо, которое выглядит примерно вот так». Я понял почему. Оно сочеталось с ее глазами. Как бы то ни было, на следующий день я пробрался в магазин и купил то самое кольцо. А потом спрятал его, — рассказывает он.

Казалось бы, раз уж Илан приобрел украшение, то не за горами и помолвка. Но продюсер не стал торопить события. Кольцо мирно ждало своего часа, а Молли даже не догадывалась о его существовании.


— Я спрятал его в маленькой коробочке, которую храню за нашей кроватью, в основном в ней чеки и списки продуктов, ничего особо интересного. Когда я положил в нее кольцо, у меня не было какого-то плана и мыслей о том, когда и как я снова открою эту коробку, — говорит мужчина.


— Мы с Молли три года спали в кровати рядом с коробкой, которая была на расстоянии двух футов (0,6 метра) от нас. Молли думала, что кольцо было потеряно в пучине прошлого. Я знал, что это лишь вопрос времени.

Момент настал 20 декабря 2019 года. Это случилось на горнолыжном курорте в Японии, в Хоккайдо — одном из самых любимых мест пары. Гейл впервые за три года взял с собой кольцо. В день икс он ужасно нервничал, ведь беспокоился, сможет ли сделать помолвку идеальной.

Во время катания Илан попросил Молли остановиться, чтобы сделать фотографию. А затем под град вопросов принялся снимать лыжи.


Вы и сами знаете, что ответила Молли. А Илан также поделился фотографиями романтичного момента.


Гейл признался в треде, что они с любимой счастливы как никогда — и не только из-за нового статуса. Пара рада, что у них есть семья и друзья, а также — многочисленные доброжелатели в твиттере, которые всё это время следили за развитием их отношений. «Пожалуйста, знайте, что каждое слово, которое вы пишете, много для нас значит, мы читаем их, улыбаемся и плачем», — заверил Илан.

 
 
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В твиттере стал популярным рассказ продюсера о помолвке с его любимой, и люди растроганы. Просто молодой человек ухитрился сделать девушке предложение так, будто...
 
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