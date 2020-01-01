Никаких иероглифов и кошечек. Тату-мастер о том, какие татуировки безнадежно вышли из моды

Источник материала: Tut.by

Кто из нас не думал о том, чтобы начать «новую жизнь» с 1 января? Часто мы задумываемся об изменении самих себя, как правило, внешне. Одни мечтают обрести фигуру супермодели, другие — постричься или отрастить модную бородку, а кто-то — набить стильную тату, держа в голове увиденную еще несколько лет назад заветную картинку. Но не торопитесь. Если остриженные волосы можно снова отрастить, а бороду сбрить, то от татуировки так просто не избавиться, пишет redsale.by

О вышедших из моды татуировках, которые еще можно встретить в Беларуси, рассказывает тату-мастер студии Ink-point Алексей Дворочкин.

Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Силуэты черных кошек

Излюбленная тема хороших девочек от 19 до 30. Набивали на малозаметных местах: на ноге возле косточки, реже на спине или за ушами. Выбирали скромный размер и локацию, которую можно спрятать — одеждой, волосами, браслетом или обувью. Чтобы муж или родители не ругали. Делали, как правило, за компанию с подружками.



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Пик популярности в 2010—2011 годах. На нашей практике таких кошечек чаще перекрывают, чем делают, причем перекрывать приходится темными татуировками большого объема. А зачастую тут ещё и лазер нужен. В наступающий год Крысы (по Восточному календарю) силуэт кошки точно не в тренде.

Татуировки голливудских актеров



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

«Звездочки на шее, как у Рианны», «как у Джейсона Мамоа», «как у Клуни», «как у Нагиева», «как у Скалы Джонса». Делали их и мужчины, и женщины от 20 до 45 лет как реплику образа успешного человека, который им нравится. Повально их набивали до 2013 года. Перекрывают и выводят только звездочки, а татуировки большого объема остаются у владельца на всю жизнь. Порой как память о былом увлечении, которое давным-давно уступило место другому.

Значки бесконечности на запястье



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Ну кто мечтает о бесконечной любви, молодости и красоте? Конечно, эмоциональные, чувствительные и романтичные женщины. Не гнушались подобными эскизами и несовершеннолетние барышни. «Бесконечности» были особенно популярны с 2010 до 2015 года. Иногда их набивали на пальцах, но 90% таких тату приходится на запястье. Благо подобную татуировку несложно перебить, обращаются с этим запросом довольно часто. Приходит конец бесконечности, уступая место чему-то более определенному.

Оригинальный трайбл



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Пик популярности — с конца 90-х до 2008. Типичные места — плечи у мужчин и поясница у женщин. Орнаментальный узор «трайбл» переводится как «родовой» или «племенной», а сам стиль был завезен давным-давно в Европу моряками, побывавшими на островах Полинезии. Наносили их зачастую неделикатно, шрамированная текстура кожи после таких татуировок остаётся даже после лазера и перекрытия.



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Причем перекрытие и создание эскиза — процесс трудоемкий, мастерам приходится часто перетемнять картинку, и эффект она производит уже не тот. Набивали трайбл все желающие подчеркнуть свою норовистую бунтарскую натуру от 18 до 50 лет.

Плетеный браслет на руке



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Похож на греческий архаичный геометрический орнамент. Делали в основном на предплечье женщины 30−40 лет, в мечтах претендующие на почетное звание «богини». Поскольку такая самоидентификация чаще всего носит пожизненный характер, подобные татуировки перекрывают редко. Однако мастера советуют внимательнее относиться к выбору эскизов и расположения тату, чтобы не нарушать естественную гармонию тела и не создавать эффекта клейма. Негоже для Афродит.

Повторение тюремных татуировок

Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Неожиданно, но правда: повторение тюремных тату было популярно в лихие 90-е — 2000-е. Набивали их для невербального авторитета и уважения среди «своих», в основном парни от 14 до 21 года. Били на видных местах: кисти, область между большим и указательным пальцем, сами пальцы. Если вам не нужны криминальные ассоциации и понтовая «распальцовка», выбирайте не столь «говорящую» татуировку.

Крылья ангела



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Их больше хотели, чем делали, в основном девушки и парни от 18 до 25 лет в 2007- 2013 годах. Потому что ангелом быть сложно, особенно стареющим. И очень хорошо, что ангельские крылья «примерили» не так уж и много людей. Во-первых, от такой масштабной татуировки уже не избавиться и не перебить. А во-вторых, в стране ангелов милиция останется без работы.

Гангстерские шрифты на внешней стороне предплечья

Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Их набивали парни в широких штанах и больших кроссовках. Часто — с ошибками. Топовые фразы: «GOTT MIT UNS», «Only God can judge me», «С нами Бог», «Спаси и сохрани», «FREEDOM». Делали парни от 16 до 30, пик популярности пришелся на 2005- 2012 годы. Самое приятное — что до сих пор такие татуировки не выглядят слишком ужасно. Если не было сделано фатальных ошибок во фразе мастером, конечно.

Иероглифы



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Самая косячная вещь иероглифов в том, что никто не может подтвердить, что иероглиф написан правильно и смысл его тоже верный. А делали такие тату бездумно: выбирали по красивым завиткам, не придавая внимания значению иероглифа. Супермного их стало в промежуток с 2008 по 2013 год. Набивали и парни, и девушки, чаще всего до 35 лет. Самое интересное, что перебивают такие тату достаточно редко. Видимо, так и не выяснив истинное значение иероглифа.

Парные короны с именами



Фото: предоставлено Алексеем Дворочкиным

Как и бесконечность на запястье, короны делали и отдельно, и в паре. Чаще всего набивали небольшие тату на руках и на спине, добавляя имя возлюбленного к эскизу. Делали их чаще всего представители самого сексуально активного возраста — с 20 до 40 лет. Пик популярности с 2008 по 2015 год. И если со временем короны, как правило, остаются на своих местах, то имя партнера почти всегда приходится перебивать. Поэтому совет: пусть ваша любовь останется безымянной. По крайней мере до появления сменной кожи.