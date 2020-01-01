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Никаких иероглифов и кошечек. Тату-мастер о том, какие татуировки безнадежно вышли из моды
Источник материала: Tut.by
Кто из нас не думал о том, чтобы начать «новую жизнь» с 1 января? Часто мы задумываемся об изменении самих себя, как правило, внешне. Одни мечтают обрести фигуру супермодели, другие — постричься или отрастить модную бородку, а кто-то — набить стильную тату, держа в голове увиденную еще несколько лет назад заветную картинку. Но не торопитесь. Если остриженные волосы можно снова отрастить, а бороду сбрить, то от татуировки так просто не избавиться,
О вышедших из моды татуировках, которые еще можно встретить в Беларуси, рассказывает
Силуэты черных кошек
Излюбленная тема хороших девочек от 19 до 30. Набивали на малозаметных местах: на ноге возле косточки, реже на спине или за ушами. Выбирали скромный размер и локацию, которую можно спрятать — одеждой, волосами, браслетом или обувью. Чтобы муж или родители не ругали. Делали, как правило, за компанию с подружками.
Пик популярности в 2010—2011 годах. На нашей практике таких кошечек чаще перекрывают, чем делают, причем перекрывать приходится темными татуировками большого объема. А зачастую тут ещё и лазер нужен. В наступающий год Крысы (по Восточному календарю) силуэт кошки точно не в тренде.
Татуировки голливудских актеров
«Звездочки на шее, как у Рианны», «как у Джейсона Мамоа», «как у Клуни», «как у Нагиева», «как у Скалы Джонса». Делали их и мужчины, и женщины от 20 до 45 лет как реплику образа успешного человека, который им нравится. Повально их набивали до 2013 года. Перекрывают и выводят только звездочки, а татуировки большого объема остаются у владельца на всю жизнь. Порой как память о былом увлечении, которое давным-давно уступило место другому.
Значки бесконечности на запястье
Ну кто мечтает о бесконечной любви, молодости и красоте? Конечно, эмоциональные, чувствительные и романтичные женщины. Не гнушались подобными эскизами и несовершеннолетние барышни. «Бесконечности» были особенно популярны с 2010 до 2015 года. Иногда их набивали на пальцах, но 90% таких тату приходится на запястье. Благо подобную татуировку несложно перебить, обращаются с этим запросом довольно часто. Приходит конец бесконечности, уступая место чему-то более определенному.
Оригинальный трайбл
Пик популярности — с конца 90-х до 2008. Типичные места — плечи у мужчин и поясница у женщин. Орнаментальный узор «трайбл» переводится как «родовой» или «племенной», а сам стиль был завезен давным-давно в Европу моряками, побывавшими на островах Полинезии. Наносили их зачастую неделикатно, шрамированная текстура кожи после таких татуировок остаётся даже после лазера и перекрытия.
Причем перекрытие и создание эскиза — процесс трудоемкий, мастерам приходится часто перетемнять картинку, и эффект она производит уже не тот. Набивали трайбл все желающие подчеркнуть свою норовистую бунтарскую натуру от 18 до 50 лет.
Плетеный браслет на руке
Похож на греческий архаичный геометрический орнамент. Делали в основном на предплечье женщины 30−40 лет, в мечтах претендующие на почетное звание «богини». Поскольку такая самоидентификация чаще всего носит пожизненный характер, подобные татуировки перекрывают редко. Однако мастера советуют внимательнее относиться к выбору эскизов и расположения тату, чтобы не нарушать естественную гармонию тела и не создавать эффекта клейма. Негоже для Афродит.
Повторение тюремных татуировок
Неожиданно, но правда: повторение тюремных тату было популярно в лихие 90-е — 2000-е. Набивали их для невербального авторитета и уважения среди «своих», в основном парни от 14 до 21 года. Били на видных местах: кисти, область между большим и указательным пальцем, сами пальцы. Если вам не нужны криминальные ассоциации и понтовая «распальцовка», выбирайте не столь «говорящую» татуировку.
Крылья ангела
Их больше хотели, чем делали, в основном девушки и парни от 18 до 25 лет в 2007- 2013 годах. Потому что ангелом быть сложно, особенно стареющим. И очень хорошо, что ангельские крылья «примерили» не так уж и много людей. Во-первых, от такой масштабной татуировки уже не избавиться и не перебить. А во-вторых, в стране ангелов милиция останется без работы.
Гангстерские шрифты на внешней стороне предплечья
Их набивали парни в широких штанах и больших кроссовках. Часто — с ошибками. Топовые фразы: «GOTT MIT UNS», «Only God can judge me», «С нами Бог», «Спаси и сохрани», «FREEDOM». Делали парни от 16 до 30, пик популярности пришелся на 2005- 2012 годы. Самое приятное — что до сих пор такие татуировки не выглядят слишком ужасно. Если не было сделано фатальных ошибок во фразе мастером, конечно.
Иероглифы
Самая косячная вещь иероглифов в том, что никто не может подтвердить, что иероглиф написан правильно и смысл его тоже верный. А делали такие тату бездумно: выбирали по красивым завиткам, не придавая внимания значению иероглифа. Супермного их стало в промежуток с 2008 по 2013 год. Набивали и парни, и девушки, чаще всего до 35 лет. Самое интересное, что перебивают такие тату достаточно редко. Видимо, так и не выяснив истинное значение иероглифа.
Парные короны с именами
Как и бесконечность на запястье, короны делали и отдельно, и в паре. Чаще всего набивали небольшие тату на руках и на спине, добавляя имя возлюбленного к эскизу. Делали их чаще всего представители самого сексуально активного возраста — с 20 до 40 лет. Пик популярности с 2008 по 2015 год. И если со временем короны, как правило, остаются на своих местах, то имя партнера почти всегда приходится перебивать. Поэтому совет: пусть ваша любовь останется безымянной. По крайней мере до появления сменной кожи.
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