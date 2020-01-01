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Повышены минимальные цены на крепкий алкоголь и плодовые вина

02.01.2020 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило предельные минимальные цены на производимые и реализуемые в стране крепкие алкогольные напитки и плодовые вина.

Так, согласно постановлению МАРТ №100, предельная минимальная розничная цена на алкогольные напитки крепостью свыше 28% установлена на уровне Br6,47 (за 0,5 литра с НДС), что на 4,9% больше ранее действовавшей минимальной цены.

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br71,73 за декалитр (увеличение на 3,5%).

Еще одним постановлением - №101 предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии объемом 0,7 л крепостью 18% (без НДС на условиях франко-отправления) повышена до Br2,99 (на 5,3%).

Решение принято ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году, пояснили в МАРТ.

Документы вступают в силу после официального опубликования.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси повысило предельные минимальные цены на производимые и реализуемые в стране крепкие...
 
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