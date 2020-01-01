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В Витебской области серьезно выросли тарифы на услуги ЖКХ

02.01.2020 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января облисполком установил в регионе новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Теперь по субсидируемым тарифам за водоснабжение придется платить 0,9384 рубля за кубометр (на 13,31 копейки больше, чем в прошлом году), за канализацию — 0,7749 рубля за кубометр (дороже на 15,58 копейки).

Тариф на техническое обслуживание дома установлен в размере 0,1187 рубля за квадратный метр, он не увеличился.

Отчисления на капитальный ремонт составят 13 копеек с квадратного метра общей площади (рост на 3,47 копейки). За лифт придется платить 1 рубль 44 копейки с каждого человека: пользование им подорожало на 4 копейки.

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание услуги, установлены следующие: водоснабжение — 1,0695 рубля за кубометр; канализация — 0,8399 рубля за кубометр; техническое обслуживание дома — 0,1274 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения; лифт — 1 рубль 60 копеек с человека. Они тоже заметно «потяжелели»: например, только лифт подорожал на 10 копеек.

При условии субсидии государства вывоз мусора из домов без мусоропровода обойдется в 8,6019 рубля (вырос на 14%), в домах с мусоропроводом — 9,8701 рубля (вырос на 12%). А при полном возмещении затрат — 9,7452 и 11,5343 рубля соответственно.

Кроме того, 30 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 490, который с 1 января устанавливает новые тарифы на электричество и газ для населения.

С 1 января вырастут тарифы на электричество. Как они изменятся

Как и в нынешнем году, в 2020-м плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа — с 1 января и 1 июня. Планируется, что с 1 января 2020 года вырастут тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию, обращению с твердыми коммунальными отходами. В общей сложности — на 3,5 доллара. А с 1 июня, как ожидается, поднимут тарифы на услуги теплоснабжения — для нужд отопления и горячего водоснабжения (на 1,5 доллара).

 
 
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С 1 января облисполком установил в регионе новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вывоз мусора.
 
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