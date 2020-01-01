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С 1 января минимальная зарплата в Литве увеличилась до 607 евро

02.01.2020 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С Нового года минимальная зарплата в Литве увеличивается до 607 евро "грязными", сообщает DELFI.

В прошлом году минимальная зарплата "на бумаге" в Литве была 555 евро, минимальная зарплата в час – 3,39 евро (сейчас – 3,72 евро). 

В трехстороннем национальном соглашении между государством, нанимателями и профсоюзами сказано, что минимальная зарплата в стране не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты. 

Минимальную зарплату в Литве, по закону, могут платить только за неквалифицированный труд.
 
 
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С Нового года минимальная зарплата в Литве увеличивается до 607 евро "грязными", сообщает DELFI.
 
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