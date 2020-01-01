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В Беларуси с 1 января изменились правила ввоза некоторых товаров

02.01.2020 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ЕАЭС снижена таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы.

Известно, что это предусмотрено решением Совета ЕЭК. Об этом информирует БЕЛТА.


Ранее в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, приходилось платить 30 процентов от стоимости посылки за превышение нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Теперь все изменилось. За превышение нормы следует платить не 30, а 15 евро, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса.

Стоит отметить, что существуют нормы ввозимых посылок на территорию Республики Беларусь. Так, суммарная стоимость посылок, которая не облагается пошлиной, составляет 20 евро в месяц. При этом общий вес должен быть не более 31 кг.

Несмотря на такое ограничение, существует еще одна норма. Одно отправление должно иметь стоимость до 22 евро. Что касается веса отправления, то оно не должно превышать 10 килограммов. Иначе такие посылки будут облагаться пошлиной, которую необходимо заплатить в случае необходимости. Как правило, человек, который делал заказ, знает об этом заранее.
 
 
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В ЕАЭС снижена таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы.
 
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