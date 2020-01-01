У нас тут красивый новогодний вечерний Брест - есть фото и видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Посмотрите на красивые ночные фото и видео новогоднего Бреста. Улица Советская.

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Очень многие отмечают, что путешествуя по Европе, не находят ничего более впечатляющего чем Брест в плане подсветки. В городе действительно всё сияет и радует глаз в вечернее и ночное время.









































Устали от фото? А вот вам видео: