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Игроки футбольного клуба «Лида» обвиняются в организации договорных матчей
Источник материала: Lida.Info
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об организации договорных матчей.
В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат).
Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей.
Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору.
В адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» подготовлено представление с указанием обстоятельств совершения противоправных действий, перечня обвиняемых, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений,
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Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного...
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