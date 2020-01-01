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Игроки футбольного клуба «Лида» обвиняются в организации договорных матчей

02.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Игроки футбольного клуба «Лида» обвиняются в организации договорных матчей

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об организации договорных матчей.

В ходе расследования установлены 28 эпизодов противоправной деятельности (16 подкупов участников профессиональных соревнований и 12 фактов мошенничества, как правило связанных со ставками на заранее определенный результат).

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель» за обеспечение заранее оговоренных результатов ряда матчей.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору.

В адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» подготовлено представление с указанием обстоятельств совершения противоправных действий, перечня обвиняемых, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений, сообщает Следственный комитет РБ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершено расследование уголовного...
 

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