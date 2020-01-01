Беларусь начинает председательствовать в органах ЕАЭС

С 1 февраля текущего года пост председателя коллегии ЕЭК займет Мясникович – экс-премьер-министр и спикер верхней палаты белорусского парламента. Его кандидатура была утверждена на заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге 20 декабря.





Тогда говоря о Мясниковиче как председателе коллегии ЕЭК, Лукашенко не исключил: "Может, кому-то и не понравится, хотя все его прекрасно знают. Человек он очень опытный".





В свою очередь Мясникович заявил, что, на его взгляд, в ЕАЭС необходимо "очень серьезно продвинуться в вопросах создания инфраструктурных общих проектов", а также в вопросах, связанных с техническим регулированием. "То есть то, что должно быть единым для экономик наших государств", - сказал он.





Кроме того, с 1 января 2020 года к представителю Беларуси Станиславу Засю переходит пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в порядке плановой ротации.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что в ближайшие годы, учитывая предстоящее председательство страны в ряде союзов и организаций, у Беларуси на плечах будет "весь Советский союз".





"Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая, и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой - ответственно", - сказал Лукашенко на встрече с Засем в конце ноября.