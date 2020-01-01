ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса

02.01.2020 11:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Новогодний фейерверк в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ) побил два мировых рекорда Гиннесса, рассказало издание Khaleej Times.


Сотни тысяч зрителей стали свидетелями 13-минутного фейерверка, его залпы были видны на высоте почти 3,8 километра, что стало рекордом. 

До этого рекорд принадлежал японским специалистам, которые смогли запустить огненные шары на 3,3 километра.

Вторую номинацию шоу получило как самый массовый салют с использованием беспилотников.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодний фейерверк в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ) побил два мировых рекорда Гиннесса, рассказало издание Khaleej Times.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь начинает председательствовать в органах ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика