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Сколько зарабатывают кондукторы?

02.01.2020 11:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители этой профессии являются, пожалуй, самыми заметными, а в некоторых случаях попадают в центр общественного внимания.

Сколько зарабатывают кондукторы?
Их работа очень непроста. И дело не только в том, что целую смену приходится стоять на ногах. Главным фактором высокого напряжения, отражающегося на «игре нервов», является общение с пассажирами, пишет belnovosti.by

Далеко не все граждане культурны и адекватно реагируют на просьбу показать проездной билет. А многие «зайцы», например, часто ведут себя весьма агрессивно, не гнушаясь использовать кулаки.

Да, речь идет о кондукторах. Тех, кто контролирует наличие у пассажиров билетов на проезд в автобусах, троллейбусах, пригородных поездах.

В обязанности кондуктора входит проверка не только наличия проездного, но и факта оплаты гражданином поездки, в том числе при использовании им электронного проездного или соответствующего терминала.  


Кондуктор имеет право взимать штрафы за безбилетный проезд. При этом работник не обязательно все время находится в одном и том же автобусе или троллейбусе – нередко он заходит в транспорт, следующий по одному маршруту, и после проверки билетов выходит, чтобы осуществить аналогичную процедуру в ТС другого маршрута.

Помимо названных ключевых обязанностей кондуктор должен в случае возникновения серьезных инцидентов помочь пассажирам и водителю.

Еще одно требование – необходимо хорошо разбираться в технике безопасности и правилах использования аварийного выхода в общественном транспорте.

Также кондуктор должен быть готов к тому, что пассажиры могут поинтересоваться информацией относительно маршрута. Он может помочь им сориентироваться, хотя это и не является его прямой обязанностью.


Если говорить о личных качествах, то в первую очередь наниматели в качестве кондуктора хотят видеть физически крепкого, здорового, психологически устойчивого, коммуникабельного, ответственного человека.

Сколько зарабатывают кондукторы? В Беларуси, согласно вакансиям, опубликованным в базе данных государственной службы занятости, в декабре 2019 года работодатели этим специалистам предлагали оклады от 330 до 700 рублей.

Правда, «минималка» была указана в объявлении лишь одного нанимателя – предприятия «Минрайтеплосеть», ищущего подменного кондуктора на городской автобус в Заславле.

В основном работодатели в декабре предлагали кондукторам зарплату от 450 до 600 рублей. Например, автобусный парк № 3 Орши и Брестский автобусный парк – 450 рублей, а филиал «АП № 11 г. Пружаны», автопарк № 19 в Марьиной Горке (Минская область) и филиал «АП № 5» Вилейки – по 500 рублей.

Оклад в размере 550 рублей для кондуктора приготовили Пинский автобусный парк и автобусный парк № 2 Полоцка, тогда как гомельский автобусный парк № 1 готов предоставить 600 рублей.



Наибольшую в декабре зарплату кондуктору предлагает автобусный парк № 6 Гомеля. Предприятие готово ежемесячно начислять специалистам (вакантно 10 мест) по 700 рублей.




Фото: © Белновости
 
Теги: Гомель
 
 
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Представители этой профессии являются, пожалуй, самыми заметными, а в некоторых случаях попадают в центр общественного внимания.
 
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