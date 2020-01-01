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«В колхозе не может быть Венского бала»

02.01.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сравниваем бал Лукашенко и австрийский

«В колхозе не может быть Венского бала»
Забаўкі на The Village Беларусь
Беларуский Венский бал не привлек бы к себе столько внимания, если бы прошел, как и планировалось, в Купаловском театре в формате светской тусовки со строгим дресс-кодом и этикетом. Но он прошел, как прошел: во Дворце Независимости, в формате закрытого двухчасового корпоратива чиновников, которые, в основном, проигнорировали дресс-код. Лукашенко и организаторы мероприятия не раз подчеркивали, что наш Венский бал пройдет в лучших традициях австрийского. Поэтому The Village Беларусь не удержался и сравнил, как Венский бал проходит в Оперном театре в Вене и во Дворце Независимости в Минске, доверившись тому, что об этом написали европейские и беларуские сми. Мы честно старались найти между двумя ивентами что-то общее, но, кажется, провалили эту миссию.

Фото: БЕЛТА , АЛЕКСАНДР КУШНЕР, EPA, REUTERS, GETTY IMAGES


Президент Австрии и Кончита Вурст

Открытое светское мероприятие vs Закрытый корпоратив для чиновников
Начнем с того, что Венский бал в Вене — это открытое светское мероприятие, в котором участвует около 5 тысяч гостей. И чтобы попасть в их число, достаточно просто купить билет — за €394 обычный или €23 600 за место в круглой ложе на 12 человек — и соблюсти дресс-код (об этом позже). Обычно на Венский бал приходят деятели культуры, бизнесмены, политики, ученые. Например, в этом году в числе гостей в Оперном театре были певица Виктория Сваровски, супермодель Эль Макферсон, 87-летний миллиардер Ричард Лугнер, австрийский министр юстиции Йозеф Мостер, президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой Дорис Шмидауэр, Аума Обама (социолог и журналист, сводная сестра бывшего президента США), директор Венского оперного театра Мария Гроссбауэр, канцлер Австрии Себастьян Курц и Кончита Вурст, победитель конкурса «Евровидение-2014». Среди vip-гостей Dailymail также отмечает оперных певцов Анну Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова. Возможно, какие-то другие политики, кроме президента и канцлера, на балу бывают тоже, но европейские медиа не акцентируют на этом внимания. И совершенно очевидно, что президент на Венском балу в Австрии — не хедлайнер, а гость, пусть и почетный.


Венский бал похожего формата — с участием бизнесменов, деятелей искусства других социально активных людей, — видимо, первоначально хотели организовать и в Минске. Билеты в Купаловский театр мог купить любой желающий за 250 рублей. Здесь мы рассказывали о людях, которые собирались пойти на мероприятие, и о том, какие наряды они успели подготовить.

Тем временем в Минске.
Сегодня усатый колхозник устроил Венский бал.
В прошлом году он танцевал с Марией Василевич, которая через год стала депутатом Парламента.
Что натанцевала в этом году эта девушка - покажет время.
Ведущая Белтелерадиокомпании если что.

После того как у минского бала появился новый хедлайнер — Лукашенко — и место проведения — Дворец Независимости — ивент из открытого превратился в закрытый — билетов на него в продаже не было, а список гостей, смеем предположить, утверждал сам виновник торжества. Государственные сми (а негосударственных на Венском балу в Минске, естественно, не было) в своих репортажах упоминают только две категории участников — дебютанты (молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования, которых пригласили за успехи в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности) и чиновники (президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса).


На фотографиях видно, что на балу также были Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, Мария Василевич, депутат беларуского парламента, с которой Лукашенко танцевал в прошлом году, и Полина Шуба, телеведущая, новая партнерша по танцам Лукашенко.


В своих репортажах БЕЛТА и «Советская Белоруссия» пишут, что главными на балу были дебютанты и все внимание было приковано к ним, но из фотографий ясно, кто на самом деле был там главным.

«Гламурные дебютанты» vs «Изысканная атмосфера»




Несмотря на то, что австрийский Венский бал проходит в главном Оперном театре страны и с соблюдением строго этикета, это мероприятие вряд ли можно назвать манерным или старомодным — по фотографиям видно, что действие происходит не в 19, а в 21 веке, гости ведут себя раскованно и смело экспериментируют с нарядами. Вот, как описывает атмосферу праздника Dailymail: «Пришло время шоу! Гламурные дебютантки надевают свои наряды и присоединяются к супермоделям и балеринам на блестящем 63-м Венском оперном балу».



А вот, что об атмосфере праздника пишет БЕЛТА: «В изысканной атмосфере и с участием Президента». «Рад приветствовать всех участников сегодняшнего бала, благодаря которым в этом зале царят молодость, талант, красота… Искусство в современном мире оно играет большую роль в международной дипломатии особенно», вторит ей «Советская Белоруссия», цитируя вступительную речь президента.

Строгий дресс-код vs Синий костюм и галстук



Венский бал — это бренд. Нельзя устроить новогоднюю вечеринку с балеринами и Дедом Морозом, вальсирующим со Снегурочкой, и назвать это Венским балом. Венский бал, в какой бы стране он ни проходил, проводится по стандарту. И один из важных пунктов этого стандарта — строгий дресс-код: white tie для мужчин (черный фрак или смокинг, белая жилетка и белая бабочка), вечернее платье в пол (не белое, белое — только у дебютанток) — для женщин. Как видим на фото, дресс-код в Австрии соблюдает и президент, и Кончита Вурст. А что мы видим на снимках беларуского бала? 



Оксана Зарецкая, которая точно знает, каким стандартам должно соответствовать мероприятие, поскольку является членом бального комитета Венского бала, в своем Facebook сделала попытку подискутировать на тему дресс-кода участников бала на профессиональном уровне, но участники разговора быстро перешли к эмоциям.
 
Теги: Минск
 
 
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