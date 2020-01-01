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Евгений Шевченко подписал контракт с брестским «Динамо»

02.01.2020 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестское "Динамо" объявило о подписании контракта с Евгением Шевченко. 23-летний форвард всю профессиональную карьеру провел в "Минске", передает pressball.by.

Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в высшей лиге, отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Голландии, выйдя на замену в концовке встречи.
 
Теги: Минск
 
 
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Брестское "Динамо" объявило о подписании контракта с Евгением Шевченко. 23-летний форвард всю профессиональную карьеру провел в "Минске", передает pressball.by.
 
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