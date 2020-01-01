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В Беларуси подняли минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина

02.01.2020 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подняли минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина
Фото из открытых источников

МАРТ повысил предельные минимальные цены на крепкий алкоголь. Об этом говорится в постановлении ведомства от 31 декабря 2019 года №100.

В Беларуси подняли минимальные цены на крепкий алкоголь и крепленые вина В 2020 году в Беларуси намерены поднять акцизы на алкоголь и сигареты

В частности, как пишет TUT.by, предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) установлена в размере 71,73 руб. за декалитр безводного спирта.

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28% установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%, отпускная цена на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) – 4,89 руб., розничная цена (с налогом на добавленную стоимость) – 6,47 руб.

Власти также установили новые минимальные цены на крепленые вина. Это предусмотрено постановлением №101 МАРТ. Документом предусмотрено установление предельной минимальной отпускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 2,99 руб. за 0,7 литра крепостью 18% (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-отправления.

Отметим, что предельные минимальные отпускные цены, как правило, ниже тех, которые установлены в розничной торговле. Соответственно, маловероятно, что вслед за повышением минимальных отпускных цен вырастут цены в магазинах на крепкий алкоголь и плодовые крепленые вина.

 
 
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Соответствующие постановления приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
 
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