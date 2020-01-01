«Великий камень» собрал уже более 520 миллионов долларов инвестиций

Источник материала: Ежедневник





Инвестиции в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" за время реализации проекта превысили 520 млн долларов.

"Всего с начала реализации проекта по декабрь 2019 года в него инвестировано 526,4 млн долларов. Доля бюджетных расходов составила 4,5%, или 24,5 млн долларов. Эти средства пошли на строительство автодороги общего пользования, пожарного депо, сети связи и газоснабжения к границам парка. При этом бюджетные поступления от деятельности в парке (с учетом подрядных организаций) составили более 40 млн долларов", сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев. По его словам, на 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру парка сегодня приходится 20 освоенных инвестиций и 50 планируемых к инвестированию

Подводя итоги 2019 года, Кирилл Коротеев отметил, что завершилось строительство основных объектов инфраструктуры первого этапа (на площади 851 га).

"В этом году мы уже приступим ко второму этапу освоения парка на общей площади 860 га, - сказал он. - Акцент будет сделан на создании инфраструктуры к мультимодальному логистическому терминалу. В начале года планируется зарегистрировать совместную компанию - оператора будущего терминала. Ожидается, что его строительство начнется уже в середине 2020-го".

Семья резидентов парка по сравнению с началом 2018 года увеличилась в 2,6 раза. "Сегодня в "Великом камне" зарегистрированы 60 резидентов из 15 стран, в том числе 33 из КНР, 15 - с участием компаний из Австрии, Германии, Израиля, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, России, США, Швейцарии и Эстонии, 12 - инициированные белорусскими компаниями", - уточнил Кирилл Коротеев. К концу 2020 года, по его словам, в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций 1,5 млрд долларов. Ожидается, что 30 резидентов приступят к хозяйственной деятельности. Численность работников предприятий парка составит 3 тыс.