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Вечером 1 января журналистка СТВ в прямом эфире попыталась рассказать о забеге трезвости. Но помешал заплетающийся язык

02.01.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с новогодних гуляний в Минске. Репортер канала Елена Козлова, похоже, приняла в них самое активное участие, поэтому попытка рассказать о забеге трезвости, который прошел в 9.00 возле Дворца спорта, и об открытии горнолыжной трассы "Солнечная долина" завершилась полным непопаданием в тайм-код, нетвердой речью и непроизвольными перестановками букв.




Тем не менее, ведущий в студии, бывший директор ФК "Гомель" Евгений Поболовец остался невозмутим и поблагодарил тележурналистку за самоотверженную работу.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с новогодних гуляний в Минске. Репортер канала Елена Козлова, похоже, приняла в них самое активное участие,...
 
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