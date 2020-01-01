Белтелерадиокомпания готовит на Рождество эксклюзивные трансляции, концерты и кинопремьеры

Источник материала: Вороновская газета





Белтелерадиокомпания подготовила для зрителей на светлый праздник Рождества Христова эксклюзивные трансляции, праздничные концерты и кинопремьеры.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Журналисты Агентства теленовостей на «Беларусь 1» будут сообщать о праздновании Рождества православными верующими в Беларуси и других странах. В выпусках «Новостей» и итоговых аналитических проектах — самая актуальная информация о рождественских мероприятиях.

6 января в 21.45 на «Беларусь 1» начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово из минского Свято-Духова кафедрального собора. В прямом эфире его увидят также зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24». Утром 7 января для верующих выйдет программа «Слово митрополита Павла на Рождество Христово»: в 6.00 — на «Беларусь 24», в 6.25 — на «Беларусь 1». Далее в эфире зрителей ожидают три серии мелодрамы «Виражи судьбы», премьера четырехсерийного фильма «Возвращение к себе» и еще одна премьера — четырехсерийная кинолента «Любовь без памяти».

Телеканал «Беларусь 2» предложит 7 января праздничный кинопоказ выходного дня, который откроет приключенческая анимация «Шахерезада: Нерассказанные истории», затем в эфир выйдет биографическая мелодрама «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и семейный фантастический фильм «Золушка».

Праздничный рождественский день на «Беларусь 3» начнется с традиционной «Размовы пра духоўнае», а следом за ней проект «Беларуская кухня» расскажет зрителям секреты приготовления фаршированной утки и кутьи. Творческая группа проекта «Наперад у мінулае» отправится в фольклорную экспедицию в деревню Поповка Сенненского района, где запечатлеет обряд «Коляды» в исполнении народных коллективов «Крывія», «Аколіца» и «Вечарынка». Музыкальным подарком станет аутентичная песня в исполнении Сергея Матеюка. Новогодний благотворительный праздник для детей «Главная елка страны» телеканал покажет в 15.10.

«НТВ-Беларусь» 7 января предложит тематический кинопоказ и праздничный концерт. Зрители увидят четырехсерийную мелодраму «Нежная зима», захватывающий фильм «Снежный человек», киноленту «Настоятель» и ее продолжение «Настоятель-2». Вечером телеканал начнет показ концерта «Рождество на «Роза Хутор». Это зимний фестиваль живой музыки на главной концертной площадке многофункционального курортного комплекса «Роза Хутор» в Сочи, куда традиционно приглашаются лучшие артисты.

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