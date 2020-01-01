ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белтелерадиокомпания готовит на Рождество эксклюзивные трансляции, концерты и кинопремьеры

02.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Белтелерадиокомпания готовит на Рождество эксклюзивные трансляции, концерты и кинопремьеры

Белтелерадиокомпания подготовила для зрителей на светлый праздник Рождества Христова эксклюзивные трансляции, праздничные концерты и кинопремьеры.

Об этом БЕЛТАсообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Журналисты Агентства теленовостей на «Беларусь 1» будут сообщать о праздновании Рождества православными верующими в Беларуси и других странах. В выпусках «Новостей» и итоговых аналитических проектах — самая актуальная информация о рождественских мероприятиях.

6 января в 21.45 на «Беларусь 1» начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово из минского Свято-Духова кафедрального собора. В прямом эфире его увидят также зрители международного спутникового телеканала «Беларусь 24». Утром 7 января для верующих выйдет программа «Слово митрополита Павла на Рождество Христово»: в 6.00 — на «Беларусь 24», в 6.25 — на «Беларусь 1». Далее в эфире зрителей ожидают три серии мелодрамы «Виражи судьбы», премьера четырехсерийного фильма «Возвращение к себе» и еще одна премьера — четырехсерийная кинолента «Любовь без памяти».

Телеканал «Беларусь 2» предложит 7 января праздничный кинопоказ выходного дня, который откроет приключенческая анимация «Шахерезада: Нерассказанные истории», затем в эфир выйдет биографическая мелодрама «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» и семейный фантастический фильм «Золушка».

Праздничный рождественский день на «Беларусь 3» начнется с традиционной «Размовы пра духоўнае», а следом за ней проект «Беларуская кухня» расскажет зрителям секреты приготовления фаршированной утки и кутьи. Творческая группа проекта «Наперад у мінулае» отправится в фольклорную экспедицию в деревню Поповка Сенненского района, где запечатлеет обряд «Коляды» в исполнении народных коллективов «Крывія», «Аколіца» и «Вечарынка». Музыкальным подарком станет аутентичная песня в исполнении Сергея Матеюка. Новогодний благотворительный праздник для детей «Главная елка страны» телеканал покажет в 15.10.

«НТВ-Беларусь» 7 января предложит тематический кинопоказ и праздничный концерт. Зрители увидят четырехсерийную мелодраму «Нежная зима», захватывающий фильм «Снежный человек», киноленту «Настоятель» и ее продолжение «Настоятель-2». Вечером телеканал начнет показ концерта «Рождество на «Роза Хутор». Это зимний фестиваль живой музыки на главной концертной площадке многофункционального курортного комплекса «Роза Хутор» в Сочи, куда традиционно приглашаются лучшие артисты.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания подготовила для зрителей на светлый праздник Рождества Христова эксклюзивные трансляции, праздничные концерты и кинопремьеры. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сельский дом после реконструкции не узнать: у него теперь современная пристройка и фасад из кедра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика