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Сигареты в гипермаркетах теперь можно купить только в обособленных отделах

02.01.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 января 2020 года вступила в силу часть «антитабачного» декрета. В магазинах площадью 1 тыс. кв. метров и более табачные изделия, электронные системы курения (и жидкости для них), системы для потребления табака будут продаваться только в обособленных отделах. Многие торговые сети создали их заблаговременно.

Напомним, что декрет также запрещает продавать жидкости для электронных сигарет через интернет.

Табачные спецотделы в супермаркетах будут обособлены с 2020 года
Кроме того, документ запрещает «использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий». Но торговой сети «Табакерка» повезло. Ее название, как посчитали в МАРТ, не сходно до степени смешения с видом табачных изделий.
 
 
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1 января 2020 года вступила в силу часть «антитабачного» декрета. В магазинах площадью 1 тыс. кв. метров и более табачные изделия, электронные системы курения (и...
 
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