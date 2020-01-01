Сельский дом после реконструкции не узнать: у него теперь современная пристройка и фасад из кедра

Источник материала: Tut.by

Простой сельский дом был тщательно отремонтирован и выкрашен в белый цвет, а затем получил новую модернистскую пристройку. Проект реконструкции разработан архитектурной студией TBA/Thomas Balaban Architect и реализован в 2019 году в городке Лак-Бром, Квебек, Канада, пишет coolhouses.ru.





Двускатная крыша одноэтажного строения была отремонтирована, а на фундаменте предыдущего одноэтажного дополнения было построено новое двухэтажное здание, которое имеет форму коробки и напоминает типичный сельский дом. Существующая структура обновлена гофрированной металлической крышей и окрашенным белым кирпичом.









Новая часть строения обшита древесиной кедра, которая прошла специальную обработку: она обуглена и посеребрена для приобретения вида выветрившегося дерева.





На нижнем уровне полоса окон прорезает обе структуры и связывает воедино контрастные формы фасадов. Созданная архитектурная композиция органично соединяет различные эпохи, формы и материалы. Новая площадь Knowlton Residence составляет 300 квадратных метров.





Первый этаж дома занимает зона открытой планировки — гостиная, столовая и кухня. Большие панорамные окна открывают величественные виды на долину Бром-Лейк и Монт-Саттон.













Второй этаж занят приватной зоной — тремя спальнями и ванными комнатами. Простая материальная палитра и минимальная детализация соединяют внутренние пространства в уютный и эффектный интерьерный ансамбль. Особенный шарм и утонченность придают геометрические вариации пространств.