|
Сельский дом после реконструкции не узнать: у него теперь современная пристройка и фасад из кедра
Источник материала: Tut.by
Простой сельский дом был тщательно отремонтирован и выкрашен в белый цвет, а затем получил новую модернистскую пристройку. Проект реконструкции разработан архитектурной студией TBA/Thomas Balaban Architect и реализован в 2019 году в городке Лак-Бром, Квебек, Канада,
Двускатная крыша одноэтажного строения была отремонтирована, а на фундаменте предыдущего одноэтажного дополнения было построено новое двухэтажное здание, которое имеет форму коробки и напоминает типичный сельский дом. Существующая структура обновлена гофрированной металлической крышей и окрашенным белым кирпичом.
Новая часть строения обшита древесиной кедра, которая прошла специальную обработку: она обуглена и посеребрена для приобретения вида выветрившегося дерева.
На нижнем уровне полоса окон прорезает обе структуры и связывает воедино контрастные формы фасадов. Созданная архитектурная композиция органично соединяет различные эпохи, формы и материалы. Новая площадь Knowlton Residence составляет 300 квадратных метров.
Первый этаж дома занимает зона открытой планировки — гостиная, столовая и кухня. Большие панорамные окна открывают величественные виды на долину Бром-Лейк и Монт-Саттон.
Второй этаж занят приватной зоной — тремя спальнями и ванными комнатами. Простая материальная палитра и минимальная детализация соединяют внутренние пространства в уютный и эффектный интерьерный ансамбль. Особенный шарм и утонченность придают геометрические вариации пространств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Простой сельский дом был тщательно отремонтирован и выкрашен в белый цвет, а затем получил новую модернистскую пристройку.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)