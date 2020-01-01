Что получил бизнес «под елочку»

Накануне Нового года незаметно для общественности прошло принятие закона «О республиканском бюджете на 2020 год». Обычно этот документ шел в парламенте в паре с поправками в Налоговый кодекс на очередной год. Но сейчас их не оказалось вообще.





Вместо изменения кодекса бизнес получит указ «О налогообложении» — как и в 2018 году. Тогда этот шаг обосновывался указанием президента о новой редакции НК. Сейчас главная причина — стабильность налогового законодательства. Выступая в парламенте 3 декабря, министр финансов Максим Ермолович объяснял, что на следующий год вместо поправок в НК хватит точечных изменений. Президентским указом будут проиндексированы ставки налогов — в основном на прогнозируемый уровень инфляции.





Планируется существенное увеличение ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. Этого требуют не только интересы наполнения бюджета, но и обязательства по гармонизации ставок акцизов в ЕАЭС. Также будут проиндексированы ставки земельного и экологического налогов, налога на добычу (изъятие) природных ресурсов, а также кадастровая стоимость земельных участков по видам оценочных зон.





Вероятно, не будут индексироваться ставки подоходного налога в фиксированных суммах и единого налога с индивидуальных предпринимателей. В прошлом году было установлено, что эти налоги за февраль 2019 — декабрь 2020 года должны исчисляться и уплачиваться по наименьшим ставкам, установленным по видам деятельности по областям и Минску , действовавшим в декабре 2018-го, либо по ставкам, установленным Законом от 30.12.2018 № 159-З.





Кроме того, на прогнозный показатель инфляции предлагается проиндексировать критерии валовой выручки: для применения упрощенной системы налогообложения, а также для перехода на «упрощенку» и признания в 2020 году индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС.





Придется «осовременить» налоговые льготы и вычеты по подоходному налогу, увеличив их на прогнозный темп роста номинальной зарплаты на 2020 год и некоторые другие налоговые константы.





Впрочем, не обойдется и без некоторых других поправок. Например, было бы логично освободить от подоходного налога единовременные выплаты на оздоровление бюджетников, установленные указом от 18.01.2019 № 27 — по аналогии со взносами в ФСЗН.









Ждет решения судьба льгот, установленных для игроков на рынке Форекс. Срок их действия заканчивается 31 декабря 2019 года. Если продлевать их власти не намерены, придется определить в указе порядок налогообложения доходов физлиц по «операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми и трументами», получаемых от белорусских и иностранных компаний. Задача вполне решаемая: налогооблагаемым будет считаться доход в виде положительной разницы между вложенными и возвращаемыми суммами. А если получится минус — то и налог платить не с чего.





Лизинговые компании ждут, когда им позволят включать в затраты, учитываемые при исчислении налога на прибыль, страховку имущества, передаваемого в лизинг. Научные организации, научно-технологические парки надеются, что им продлят льготы по налогам на недвижимость и на землю. Ведь теперь у законодателей имеется утвержденная методика оценки эффективности налоговых льгот. Так что можно точно знать, стоит ли их давать, продлевать и отменять.





Впрочем, год применения новой редакции налогового кодекса выявил ряд других вопросов, решение которых следовало бы закрепить в законодательстве. Для бизнеса это было бы гораздо удобнее, чем осаждать МНС и другие госорганы с запросами. Тем более что разъяснения, несмотря на мнение Конституционного суда, по-прежнему не гарантируют 100-процентной защиты в суде.





Потом — как-нибудь на досуге — парламентарии примут закон, приводящий кодекс в соответствие с указами, касающимися налогов. Не зря же президент заявил, что надо поднимать роль парламента.







