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Что получил бизнес «под елочку»

02.01.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместо закона с поправками в Налоговый кодекс чиновники готовят очередной указ «О налогообложении»

Что получил бизнес «под елочку»
Накануне Нового года незаметно для общественности прошло принятие закона «О республиканском бюджете на 2020 год». Обычно этот документ шел в парламенте в паре с поправками в Налоговый кодекс на очередной год. Но сейчас их не оказалось вообще.

Вместо изменения кодекса бизнес получит указ «О налогообложении» — как и в 2018 году. Тогда этот шаг обосновывался указанием президента о новой редакции НК. Сейчас главная причина — стабильность налогового законодательства. Выступая в парламенте 3 декабря, министр финансов Максим Ермолович объяснял, что на следующий год вместо поправок в НК хватит точечных изменений. Президентским указом будут проиндексированы ставки налогов — в основном на прогнозируемый уровень инфляции.

Планируется существенное увеличение ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. Этого требуют не только интересы наполнения бюджета, но и обязательства по гармонизации ставок акцизов в ЕАЭС. Также будут проиндексированы ставки земельного и экологического налогов, налога на добычу (изъятие) природных ресурсов, а также кадастровая стоимость земельных участков по видам оценочных зон.

Вероятно, не будут индексироваться ставки подоходного налога в фиксированных суммах и единого налога с индивидуальных предпринимателей. В прошлом году было установлено, что эти налоги за февраль 2019 — декабрь 2020 года должны исчисляться и уплачиваться по наименьшим ставкам, установленным по видам деятельности по областям и Минску, действовавшим в декабре 2018-го, либо по ставкам, установленным Законом от 30.12.2018 № 159-З.

Кроме того, на прогнозный показатель инфляции предлагается проиндексировать критерии валовой выручки: для применения упрощенной системы налогообложения, а также для перехода на «упрощенку» и признания в 2020 году индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС.

Придется «осовременить» налоговые льготы и вычеты по подоходному налогу, увеличив их на прогнозный темп роста номинальной зарплаты на 2020 год и некоторые другие налоговые константы.

Впрочем, не обойдется и без некоторых других поправок. Например, было бы логично освободить от подоходного налога единовременные выплаты на оздоровление бюджетников, установленные указом от 18.01.2019 № 27 — по аналогии со взносами в ФСЗН.


Ждет решения судьба льгот, установленных для игроков на рынке Форекс. Срок их действия заканчивается 31 декабря 2019 года. Если продлевать их власти не намерены, придется определить в указе порядок налогообложения доходов физлиц по «операциям с беспоставочными внебиржевыми финансовыми и трументами», получаемых от белорусских и иностранных компаний. Задача вполне решаемая: налогооблагаемым будет считаться доход в виде положительной разницы между вложенными и возвращаемыми суммами. А если получится минус — то и налог платить не с чего.

Лизинговые компании ждут, когда им позволят включать в затраты, учитываемые при исчислении налога на прибыль, страховку имущества, передаваемого в лизинг. Научные организации, научно-технологические парки надеются, что им продлят льготы по налогам на недвижимость и на землю. Ведь теперь у законодателей имеется утвержденная методика оценки эффективности налоговых льгот. Так что можно точно знать, стоит ли их давать, продлевать и отменять.

Впрочем, год применения новой редакции налогового кодекса выявил ряд других вопросов, решение которых следовало бы закрепить в законодательстве. Для бизнеса это было бы гораздо удобнее, чем осаждать МНС и другие госорганы с запросами. Тем более что разъяснения, несмотря на мнение Конституционного суда, по-прежнему не гарантируют 100-процентной защиты в суде.

Потом — как-нибудь на досуге — парламентарии примут закон, приводящий кодекс в соответствие с указами, касающимися налогов. Не зря же президент заявил, что надо поднимать роль парламента.
 
Теги: Минск
 
 
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Вместо закона с поправками в Налоговый кодекс чиновники готовят очередной указ «О налогообложении»
 
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