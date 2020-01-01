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ЕС выделит около 750 тыс. евро на развитие экорегиона "Долина реки Ясельда"

02.01.2020 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти 750 тыс. евро выделит Евросоюз на развитие региона экологического предпринимательства "Долина реки Ясельда", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Березовском райисполкоме.

ЕС выделит около 750 тыс. евро на развитие экорегиона "Долина реки Ясельда"

Проект "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения" финансируется Европейским союзом и реализуется Березовским райисполкомом в партнерстве с Международным фондом развития сельских территорий, местным экологическим фондом "Заказники Брестской области" и республиканским биологическим заказником "Споровский". Проект рассчитан на три года и будет реализован на территории восьми сельских советов Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов.

Долина реки Ясельда имеет специфические экологические, социальные, ландшафтные и историко-культурные особенности. Задачи проекта - оценить потенциал предпринимательства в экорегионе, создать условия для устойчивого развития сельских территорий, повысить занятость, а следовательно, и доходы сельского населения, сформировать систему управления экорегионом, распространить успешный опыт реализации проекта на другие заповедные территории.

Почти треть общего бюджета проекта будет направлена на поддержку местных инициатив. В частности, на территории экорегиона планируется открыть восемь ресурсных центров при сельских советах, учреждениях образования и культуры на конкурсной основе. Здесь местным жителям будут помогать разрабатывать и реализовывать инициативы по развитию туризма и ремесленничества, сохранению природного и историко-культурного наследия региона, развитию сферы услуг, производства и органического сельского хозяйства.

Ресурсные центры будут сопровождать информационные и обучающие мероприятия (тренинги, семинары, форумы), помогут мобилизовать предпринимательскую активность сельского населения для улучшения качества жизни в регионе. Будут разработаны программные документы по улучшению биоразнообразия экорегиона, развитию туризма и маркетингу. Также в планах - установление партнерства на региональном, национальном и международном уровнях.

10 января в Березе состоится стартовая конференция проекта, на которой будут представлены цели, задачи, подходы и ожидаемые результаты инициативы, рассмотрены возможности для местного населения и органов власти. Планируется участие представителей Европейского союза, Министерства экономики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, местных органов власти, учреждений культуры и образования, некоммерческих организаций, предпринимателей района.

 
 
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  Почти 750 тыс. евро выделит Евросоюз на развитие региона экологического предпринимательства "Долина реки Ясельда", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Березовском...
 
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