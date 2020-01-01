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Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним

02.01.2020 13:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться старыми фотографиями. Хотя не обошлось и без шуток. 

Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе? 

Элизабет Тэйлор, 17 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/rMeredithc 

Алина Загитова, 17 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/azagitova 

Гжегож Лято, 24 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравнимФото: twitter.com/decustecu 

Александр Головин, 23 года 

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Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/alex_golovin17 

Джон Тента, 26 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/LocalSoundwave 

Йоханнес Тиннес Бё, 26 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/johannesbo 

Рэй Ничке, 29 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/zamartin 

Кевин Де Брёйне, 28 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/kevindebruyne 

Бобби Чарльтон, 32 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/ThatShaneBua 

Лионель Месси, 32 года 

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Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/leomessi 

Отис Никсон, 36 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/lonestarball 

Евгений Плющенко, 37 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/plushenkoofficial 

Спарки Андерсон, 42 года 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/DickBuffman213 

Райан Рейнольдс, 43 года 

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Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/vancityreynolds 

Уилфорд Бримли, 50 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/TravisBurdett 

Пол Радд, 50 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: instagram.com/paulrudd_fp 

Стивен Роджерс, 100 лет 

Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Фото: twitter.com/airwin_nl 

Ради большей честности мы не брали только актёров, и уж тем более не брали тех, кто и по нынешним меркам выглядит очень молодо. Но мы уже говорили о них.

Посмотреть на удивительно юных знаменитостей можно здесь

Люди в материале: Элизабет Тэйлор, Алина Загитова, Гжегож Лято, Александр Головин, Джон Тента, Йоханнес Тиннес Бё, Рэй Ничке, Кевин де Брёйне, Бобби Чарльтон, Лионель Месси, Отис Никсон, Евгений Плющенко, Спарки Андерсон, Райан Рейнольдс, Уилфорд Бримли, Пол Радд, Стивен Роджерс
 
 
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