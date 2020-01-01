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Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним
Источник материала: СТВ
Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они
Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе?
Элизабет Тэйлор, 17 лет
Алина Загитова, 17 лет
Гжегож Лято, 24 года
Фото: twitter.com/decustecu
Александр Головин, 23 года
Джон Тента, 26 лет
Йоханнес Тиннес Бё, 26 лет
Рэй Ничке, 29 лет
Кевин Де Брёйне, 28 лет
Бобби Чарльтон, 32 года
Лионель Месси, 32 года
Отис Никсон, 36 лет
Евгений Плющенко, 37 лет
Спарки Андерсон, 42 года
Райан Рейнольдс, 43 года
Уилфорд Бримли, 50 лет
Пол Радд, 50 лет
Стивен Роджерс, 100 лет
Ради большей честности мы не брали только актёров, и уж тем более не брали тех, кто и по нынешним меркам выглядит очень молодо. Но мы уже говорили о них.
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Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться...
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