Сейчас люди выглядят моложе, чем раньше? Давайте сравним

Источник материала: СТВ

Возможно ли, что раньше люди выглядели старше современных людей того же возраста? Этот вопрос заинтересовал пользователей соцсетей, и они решили поделиться старыми фотографиями. Хотя не обошлось и без шуток.

Мы добавили несколько снимков, чтобы можно было сравнить нагляднее. А как на ваш взгляд, современные люди выглядят моложе?

Элизабет Тэйлор, 17 лет



Фото: twitter.com/rMeredithc

Алина Загитова, 17 лет



Фото: instagram.com/azagitova

Гжегож Лято, 24 года

Фото: twitter.com/decustecu

Александр Головин, 23 года

Футболист Головин не выдержал похвалы в прямом эфире и ушёл



Фото: instagram.com/alex_golovin17

Джон Тента, 26 лет



Фото: twitter.com/LocalSoundwave

Йоханнес Тиннес Бё, 26 лет



Фото: instagram.com/johannesbo

Рэй Ничке, 29 лет



Фото: twitter.com/zamartin

Кевин Де Брёйне, 28 лет



Фото: instagram.com/kevindebruyne

Бобби Чарльтон, 32 года



Фото: twitter.com/ThatShaneBua

Лионель Месси, 32 года

Лионель Месси в шестой раз выиграл «Золотой мяч». Церемония награждения в пяти фотографиях



Фото: instagram.com/leomessi

Отис Никсон, 36 лет



Фото: twitter.com/lonestarball

Евгений Плющенко, 37 лет



Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Спарки Андерсон, 42 года



Фото: twitter.com/DickBuffman213

Райан Рейнольдс, 43 года

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса



Фото: instagram.com/vancityreynolds

Уилфорд Бримли, 50 лет



Фото: twitter.com/TravisBurdett

Пол Радд, 50 лет



Фото: instagram.com/paulrudd_fp

Стивен Роджерс, 100 лет



Фото: twitter.com/airwin_nl

Ради большей честности мы не брали только актёров, и уж тем более не брали тех, кто и по нынешним меркам выглядит очень молодо. Но мы уже говорили о них.