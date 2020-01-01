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В Минске задержан профессиональный вор, который пытался ограбить храм

02.01.2020 14:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске задержан профессиональный вор, который пытался ограбить храм
МВД Республики Беларусь

Неизвестный похитил серебряные и золотые изделия, переданные в виде пожертвований прихожанами. Правоохранители установили: к преступлению может быть причастен 49-летний мужчина, который после совершения кражи покинул территорию Беларуси.

В ночь с 24 на 25 декабря подозреваемый пришел в один из столичных костелов и попытался там остаться после праздничной службы. Это заметил сторож, мужчине пришлось уйти. На улице его ожидали оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска, сообщили в МВД.

В автомобиле подозреваемого были обнаружены перчатки и набор инструментов для взлома.

Мужчина сознался в краже из церкви в Полоцке. Ущерб составил около двух тысяч рублей. «Добычу» задержанный сбыл в Санкт-Петербурге, откуда сам родом. В России мужчина судим шесть раз. В местах лишения свободы он провел более 20 лет. 

В Минске задержан профессиональный вор, который пытался ограбить храм
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В ноябре в милицию поступило заявление о пропаже ювелирных украшений из церкви Полоцка.
 
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