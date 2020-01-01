В Минске задержан профессиональный вор, который пытался ограбить храм

Источник материала: Аргументы и факты

Неизвестный похитил серебряные и золотые изделия, переданные в виде пожертвований прихожанами. Правоохранители установили: к преступлению может быть причастен 49-летний мужчина, который после совершения кражи покинул территорию Беларуси.

В ночь с 24 на 25 декабря подозреваемый пришел в один из столичных костелов и попытался там остаться после праздничной службы. Это заметил сторож, мужчине пришлось уйти. На улице его ожидали оперативники уголовного розыска Первомайского РУВД Минска, сообщили в МВД.

В автомобиле подозреваемого были обнаружены перчатки и набор инструментов для взлома.