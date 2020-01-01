ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля скорой помощи в Бресте

02.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, ДТП произошло вчера, 1 января 2020 года вечером на ул. Красногвардейской в Бресте на переезде у Фортечной.

Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля скорой помощи в Бресте

больше фото по ссылке

Автомобиль с включённой световой сигнализацией лишь слегка коснулся электропоезда, вероятно, водитель не успел вовремя затормозить. Вот как это произошло:

В ГАИ отметили, что при этом никто не пострадал, а техника получила незначительные повреждения, машинист даже не заметил происшествия.

Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля скорой помощи в Бресте

Официальная информация про ДТП опубликована по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Напомним, ДТП произошло вчера, 1 января 2020 года вечером на ул. Красногвардейской в Бресте на переезде у Фортечной. больше фото по ссылке Автомобиль с включённой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика