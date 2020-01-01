Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля скорой помощи в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, ДТП произошло вчера, 1 января 2020 года вечером на ул. Красногвардейской в Бресте на переезде у Фортечной.





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Автомобиль с включённой световой сигнализацией лишь слегка коснулся электропоезда, вероятно, водитель не успел вовремя затормозить. Вот как это произошло:

В ГАИ отметили, что при этом никто не пострадал, а техника получила незначительные повреждения, машинист даже не заметил происшествия.





Официальная информация про ДТП опубликована по ссылке .