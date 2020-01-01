|
Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля скорой помощи в Бресте
02.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, ДТП произошло вчера, 1 января 2020 года вечером на ул. Красногвардейской в Бресте на переезде у Фортечной.
Автомобиль с включённой световой сигнализацией лишь слегка коснулся электропоезда, вероятно, водитель не успел вовремя затормозить. Вот как это произошло:
В
Официальная информация про ДТП опубликована
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, ДТП произошло вчера, 1 января 2020 года вечером на ул. Красногвардейской в Бресте на переезде у Фортечной. больше фото по ссылке Автомобиль с включённой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)