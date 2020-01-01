Грибы — это не только вкусно, но и полезно. Омоложение, улучшение памяти и прочие радости гарантированы

Источник материала: Полымя

Грибы являются вкусными и питательными продуктами. Они приносят пользу для здоровья, например, улучшают здоровье вашего мозга и помогают выглядеть моложе. В них содержаться вещества, которых мало в других растительных продуктах — медь, железо, фосфор, калий и селен. Вот еще несколько поводов, почему грибы необходимо включить в свой рацион.





Грибы помогают бороться с признаками старения

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Food Chemistry, грибы богаты двумя сильными антиоксидантами: эрготионеином и глутатионом.

И эрготионеин и глутатион помогают защитить ваш организм от физиологического стресса, который вызывает морщины — один из самых заметных признаков старения.

Грибу улучшают вашу память

В исследовании, опубликованном в журнале «Болезнь Альцгеймера» в 2019 году, ученые из Национального университета Сингапура сообщили, что употребление двух порций вареных грибов в неделю помогает снизить риск снижения когнитивных функций.

Грибы дают вам естественный заряд энергии

Грибы содержать витамины группы В:

— Тиамин (витамин В1)

— Рибофлавин (витамин В2)

— Ниацин (витамин В3)

— Пантотеновая кислота (витамин В5)

— Фолат (витамин В9)

Витамины группы В помогают вырабатывать эритроциты, которые переносят кислород по всему организму, укрепляют нервную систему и добавляют энергии.

Они полезны для вашего сердечно-сосудистого здоровья

Издание Good House Keeping пишет, что если вы хотите сократить потребление натрия, оздоровив таким образом сердечно-сосудистую систему, вы можете заменить соль грибами. Грибы придают рецептам насыщенный вкус, потому что они содержат глутамат рибонуклеотиды, которые являются удивительными соединениями, которые придают пище пикантность. Одна чашка грибов содержит всего пять миллиграммов натрия.

Источник: medikforum.ru