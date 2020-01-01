ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исследователи математически доказали, что Вселенная не безгранична, а темной энергии нет

02.01.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Одной из самых популярных научных публикаций последних дней стала статья об исследовании калининградских ученых, которые сняли противоречие между инфляционной моделью Вселенной и законом всемирного тяготения. Они математически доказали, что Вселенная конечна, хотя и имеет сложную топологию, и дали новое объяснение эффекту, который последние десятилетия приписывался темной энергии.

Исследователи математически доказали, что Вселенная не безгранична, а темной энергии нет

Долгое время считалось, будто космос наполнен обычной материей — звездами, планетами, астероидами, кометами и межгалактическим газом. Но если это так, то набирающее темп расширение Вселенной противоречит закону гравитации, который утверждает, что тела притягиваются друг к другу. Сила тяготения должна замедлять расширение Вселенной, а не ускорять ее.

Для того чтобы объяснить этот феномен, ученые выдвинули теорию «темной энергии», которая обладает особыми свойствами. Никто не знает, что это такое и как работает, но считается, что 70% Вселенной состоит из нее. В статье, опубликованной в International Journal of Modern Physics, профессор Артем Асташенок и Александр Тепляков из Балтийского федерального университета им. Канта дают свое толкование темной материи, рассказывает EurekAlert.

«Достаточно давно известен так называемый эффект Казимира (назван в честь физика из Нидерландов Хендрика Казимира — ред.), который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Казалось бы — этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства (что крайне важно), возникает очень небольшое притяжение. И существует идея, согласно которой в космосе происходит примерно то же самое. Только это приводит, наоборот, к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной», — цитирует слова профессора Асташенка РИА Новости.

То есть, по сути, никакой «темной энергии» нет, но есть проявление границ Вселенной. Это не значит, что она где-то заканчивается, но имеет место некая сложная топология. Можно привести сравнение с Землей. У нее тоже нет границ, но она конечна, пояснил ученый. Разница между Землей и Вселенной в том, что в первом случае мы имеем дело с двухмерным пространством, а во втором — с трехмерным.

Эта статья, как пояснил профессор Асташенок, развивает идеи, описанные в тезисах магистранта Теплякова. В ней представлена математически достоверная модель Вселенной, в которой происходит дополнительное отталкивание, и нет противоречия между инфляционной моделью Вселенной и законом гравитации.

Источник: hightech.plus

✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке @GrodnoMediaGroup.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из самых популярных научных публикаций последних дней стала статья об исследовании калининградских ученых, которые сняли противоречие между инфляционной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, Голландия!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика