Исследователи математически доказали, что Вселенная не безгранична, а темной энергии нет

Источник материала: Полымя

Одной из самых популярных научных публикаций последних дней стала статья об исследовании калининградских ученых, которые сняли противоречие между инфляционной моделью Вселенной и законом всемирного тяготения. Они математически доказали, что Вселенная конечна, хотя и имеет сложную топологию, и дали новое объяснение эффекту, который последние десятилетия приписывался темной энергии.





Долгое время считалось, будто космос наполнен обычной материей — звездами, планетами, астероидами, кометами и межгалактическим газом. Но если это так, то набирающее темп расширение Вселенной противоречит закону гравитации, который утверждает, что тела притягиваются друг к другу. Сила тяготения должна замедлять расширение Вселенной, а не ускорять ее.

Для того чтобы объяснить этот феномен, ученые выдвинули теорию «темной энергии», которая обладает особыми свойствами. Никто не знает, что это такое и как работает, но считается, что 70% Вселенной состоит из нее. В статье, опубликованной в International Journal of Modern Physics, профессор Артем Асташенок и Александр Тепляков из Балтийского федерального университета им. Канта дают свое толкование темной материи, рассказывает EurekAlert .

«Достаточно давно известен так называемый эффект Казимира (назван в честь физика из Нидерландов Хендрика Казимира — ред.), который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Казалось бы — этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства (что крайне важно), возникает очень небольшое притяжение. И существует идея, согласно которой в космосе происходит примерно то же самое. Только это приводит, наоборот, к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной», — цитирует слова профессора Асташенка РИА Новости .

То есть, по сути, никакой «темной энергии» нет, но есть проявление границ Вселенной. Это не значит, что она где-то заканчивается, но имеет место некая сложная топология. Можно привести сравнение с Землей. У нее тоже нет границ, но она конечна, пояснил ученый. Разница между Землей и Вселенной в том, что в первом случае мы имеем дело с двухмерным пространством, а во втором — с трехмерным.

Эта статья, как пояснил профессор Асташенок, развивает идеи, описанные в тезисах магистранта Теплякова. В ней представлена математически достоверная модель Вселенной, в которой происходит дополнительное отталкивание, и нет противоречия между инфляционной моделью Вселенной и законом гравитации.

Источник: hightech.plus