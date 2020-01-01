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С 1 января обменять «старые» деньги можно только в Национальном банке

02.01.2020 08:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 1 января обменять «старые» деньги можно только в Национальном банке
БЕЛТА

С 1 января 2020 года белорусские деньги образца 2000 года можно обменять на новые только в Национальном банке по адресу г. Минск, ул. Толстого, 6. Это можно сделать по 31 декабря 2021 года.

С 1 января обменять «старые» деньги можно только в Национальном банке Где снять деньги с карточки в деревне?

Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения. С 1 января 2022 года деньги образца 2000 года станут недействительными.

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 декабря 2019 года из обращения изъято 98% суммы денежной наличности старого образца и 60,6% количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 года. При этом банкноты крупных номиналов изъяты из обращения практически полностью.

Напомним, деноминация белорусского рубля была проведена 1 июня 2016 года. С этого момента выпущены деньги нового образца.

 
Теги: Минск
 
 
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Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.
 
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